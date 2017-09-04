Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире телеканала Царьград говорил об интересах США в Польше и попытке президента Дональда Трампа использовать Варшаву в своей политической многоходовке. Фоном для беседы стали требования репарации от Германии, озвученные польскими представителями.

Игорь Шишкин полагает, что Трамп делает ставку на Польшу как противника Германии. Более того, "с учетом польского гонора" он заявил, что Варшава получит англосаксонскую крышу, и "фактически сказал "фас!" Польше на Германию".

"Еще в 1936 году Черчилль объяснял, что скоро будет столкновение с Германией. Он четко сформулировал главный принцип англосаксонской политики, сказав, что уже четыре века англосаксы не допускают, чтобы континент оказался под властью одной державы. Всегда против этой державы воевали и воевать будут, независимо от того, как эта держава называется. Сейчас это Германия, до этого - Франция и так далее. А теперь давайте посмотрим, что такое ЕС. У нас очень любят говорить, что Китай - это вторая экономика мира и главный конкурент США. А ВВП Евросоюза - один в один с китайским и Соединенных Штатов. А если взять на душу населения, то Китаю тут вообще ловить нечего. То есть по экономическому потенциалу ЕС сейчас опаснее для США, чем Китай. Кроме того, Германия сейчас взяла практически под полный контроль континентальную Европу".

Продолжая мысль, Шишкин отмечает, что позицию борьбы с Германией не скрывают и в Великобритании.

"Было очень интересное заявление Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Великобритании, когда шла борьба за Брексит. Он сказал, что Меркель сейчас в Европе делает то же самое, что делали Наполеон, Вильгельм Второй и Гитлер. Только другими методами. Именно так четко сформулировал это. Поэтому нам с этой Европой делать нечего. Есть выражение Трампа о том, что такое современный ЕС - это, в сущности, Германия. А для чего создавалось НАТО в свое время англосаксами? Это знаменитая формулировка первого секретаря НАТО: держать США в Европе, Россию - вне Европы, а Германию - под Европой. В итоге сейчас Германия не под Европой, а подмяла под себя континентальную часть региона. И это объединение экономически крайне мощное. Да, еще в военном плане слабое, да, там есть базы, есть канцлер-акт, но если бы англосаксы смотрели на фотографию, а не на тенденции, они никогда бы не были одной из ведущих наций мира. Поэтому я и полагаю, что Трамп запустил вот эту многоходовочку, чтобы стравить Польшу с Германией".

