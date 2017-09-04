Российское общество: линии разлома (28.08.2017)

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Почему проваливаются все попытки властей собрать «единую российскую нацию»? На каких принципах должно строиться это единство? И что в наибольшей степени провоцирует расколы в российском обществе? На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают директор Института Русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ, заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь ШИШКИН, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО и член Зиновьевского клуба Павел РОДЬКИН.

Ведущий – Владислав ЖУКОВСКИЙ.





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