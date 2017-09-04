Киев обвинил Юнкера в помощи российской пропаганде

31.08.2017 12:54:06

Представитель Киева при Евросоюзе Николай Точицкий возмутился недавними словами главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе, где им была озвучена точка зрения, что Украина не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО.

По словам Точицкого, он обратился с официальным запросом в ЕК с требованием разъяснений по поводу этого выступления. Отдельное недовольство Киева взывал тот факт, что позиция главы ЕК была использована «для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса», пишет Лента.ру.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал слова Юнкера об Украине «издевательством над туземцами».

Ранее Пётр Порошенко, выступая на мероприятиях, посвященных Дню государственного флага, заявил, что страна продолжит настойчиво работать, чтобы получить членство в ЕС и НАТО.

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