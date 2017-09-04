Что ждет Украину в новом политическом сезоне?

31.08.2017 12:40:18

До начала нового политического сезона на Украине остались считаные дни: власть имущие возвращаются с «заграничных округов». Правящие начнут с новой силой расталкивать друг друга в борьбе за стремительно сужающуюся «кормушку», а рядовые украинцы, чьи потребности опустились на нижние ступени пирамиды Маслоу, будут привычно заняты отражением всё большего вала проблем, падающих на их головы, проще говоря — выживанием.

Выход украинских политиков из состояния летней спячки не предвещает украинскому народу ничего хорошего. Скорое возобновление сессионной работы Верховной рады нынешнего созыва, где правят бал ультрарадикалы, клептоманы и социальные дарвинисты, настраивает на пессимистический лад: перед депутатским корпусом стоит задача принять целый ряд «реформаторских» законопроектов, грозящих усугубить и без того острейшую социально-экономическую ситуацию в стране (пенсионная, медицинская «реформы», изменения в Кодекс законов о труде, Жилищный кодекс). Принятие подобных законов согласовано в последнем меморандуме с МВФ, кредитование со стороны которого является критически необходимым для нынешней киевской власти.

Кроме того, осенне-зимний период для обывателей — это возврат непомерных платежек за отопление (задолженность за услуги ЖКХ по стране достигла рекордных 30 млрд гривен) и очередной виток повышения цен на товары первой необходимости. С 1 сентября полноценно заработает институт частных судебных исполнителей — «выбивать» долги за услуги ЖКХ с населения будут в прямом смысле этого слова. Помимо этого, в первом чтении принят законопроект о принудительном списании денежных средств с банковских карт в случае наличия долгов за оплату «коммуналки».

Это «социальный геноцид».

После 10 сентября, когда истечет 3 месяца со дня запуска «безвиза», будет крайне интересно взглянуть на статистику «невозвращенцев», решивших искать лучшей судьбы в Евросоюзе, пускай даже в качестве нелегала. Всё это только на руку власти, желающей «выдавить» за пределы страны как можно большее количество «лишних ртов»: бессмысленно идти протестовать «за всё хорошее, против всего плохого», если максимально упрощены возможности эмиграции.

«Патриотически настроенному» электорату парламентарии планируют кинуть кость в виде признания России «государством-агрессором» на уровне закона. В свою очередь депутат Семен Семенченко, экс-командир нацбатальона «Донбасс», анонсировал некий второй этап блокады Донбасса, что станет инструментом давления на Порошенко со стороны политических оппонентов и еще больше осложнит реализацию ставших притчей во языцех Минских соглашений.

Сам же Порошенко в сентябре на Генассамблее ООН планирует представить идею относительно приглашения миротворческой миссии на Донбасс. При этом миротворцы могут направляться только в зону внутригосударственных конфликтов, а киевские власти на всех площадках упорно твердят о том, что воюют с Россией.

В общем, вывод напрашивается очевидный: несмотря на внешнее давление, киевские власти привычно будут саботировать «Минск-2» всеми доступными способами, стремясь прочно законсервировать выгодный для них с социальной, финансовой и электоральной точек зрения статус «ни войны, ни мира». Порошенко готов активно лоббировать интересы американского капитала, прежде всего в ТЭК, лишь бы только не выполнять Минские соглашения, имплементация которых грозит возвратить в электоральное поле Украины более 2 млн нелояльных избирателей. Впрочем, желания выполнять Минские договоренности не демонстрируют и самопровозглашенные республики Донбасса.

В чём не приходится сомневаться, так это в дальнейшем «закручивании гаек» в новом политическом сезоне, что является для правящих одним из способов купирования социального недовольства и ограничения публичной активности политических оппонентов. В одном из украинских СМИ, находящемся под прицелом властей, появился любопытный материал о «деле политологов» — под раздачу могут попасть не проявляющие сервильность к правящей верхушке известные журналисты, политологи, эксперты.

А вот попадут ли под раздачу со стороны созданных при непосредственном участии западных кураторов Киева антикоррупционных ведомств высокопоставленные чиновники и депутаты — большой вопрос.

Сколько ни твердят западные институции о необходимости активизации борьбы с коррупцией на Украине, а воз и ныне там.

В 2016–2017 годах против целого ряда видных элитариев были начаты уголовные производства, но практика свидетельствует, что подобные дела либо «решаются» в тишине кабинетов под шелест купюр, либо разваливаются в судах ввиду непрофессионализма антикоррупционных детективов и прокуроров.

Под раздачу может попасть и Юлия Тимошенко, являющаяся на сегодняшний день лидером электоральных симпатий украинцев. После промежуточного решения Стокгольмского арбитража, где судятся «Нафтогаз Украины» и «Газпром», клиентела Порошенко заговорила о том, что против Тимошенко необходимо возобновить начатое «диктатором» Януковичем расследование относительно подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Идеальный для властей вариант — дать условный срок Тимошенко, тем самым лишив ее возможности баллотироваться на пост президента на срочных / досрочных выборах.

Таким образом, конфликт Порошенко — Тимошенко будет одной из интригующих сюжетных линий политического противостояния до 2019 года.

В целом же на Украине всё будет развиваться в привычном русле: паны будут ожесточенно драться за оскудевшую «кормушку», у холопов чубы продолжат трещать. Жить станет лучше? Жить станет веселее!

Денис Гаевский

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