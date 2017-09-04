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Детали
Украина вышла из производства с Россией и Казахстаном ядерного топлива
|31.08.2017 12:32:19
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины сегодня, 30 августа, продал государственный пакет акций в компании "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива". Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
На открытом аукционе были проданы 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" ("УкрТВС") за 47 млн 799,9 тыс. грн.
В ФГИУ отмечают, что это в 51,9 раза выше начальной цены. Всего в аукционе принимало участие шесть компаний. Стартовая цена составляла 921 тыс. гривен.
Победителем аукциона стало ООО "Вайс Трейд", Киев.
"Фонд надеется, что эта история будет со счастливым концом, покупатель заплатит за пакет, и он перейдет в руки частных владельцев, потому что государство не имела никакой выгоды от управления им", - отметил глава Фонда Дмитрий Парфененко.
Украинско-казахстанско-российское закрытое акционерное общество "УКРТВС" было создано и зарегистрировано в сентябре 2001 г. Учредителями выступили Фонд госимущества Украины, АО "НАК "Казатомпром" и российская компания "ТВЭЛ".
В начале августа 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по приватизации принадлежащих ему 33,3% акций предприятия.
Напомним, ранее Фонд госимущества не смог продать "Донбассэнерго" из-за отсутствия заявок.
Также у ФГИ не получилось продать пакет акций "Сумыоблэнерго".
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