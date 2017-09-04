Алимкину, Павловцу и Шиптенко предъявлены обвинения

31.08.2017 12:14:15

Трем авторам российского информационного агентства Regnum уже предъявлены обвинения, сообщила в эфире "Альфа-Радио" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Трех белорусских внештатников агентства Regnum задержали в декабре прошлого года после публикаций материалов на белорусскую тему – в отношении них были возбуждены уголовные за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

"Фигурантам дела были предъявлены обвинения", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что сторожу из Бреста Дмитрию Алимкину СК предъявил обвинения в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК), преподавателю БГУИР Юрию Павловцу – в незаконной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 233 УК), минчанину Сергею Шиптенко – по этим двум статьям. Все трое в настоящее время находятся под стражей.

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