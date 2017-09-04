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Детали

Глава Киргизии пригрозил наказанием за попытки беспорядков после выборов


31.08.2017 12:08:38

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в случае попытки организации беспорядков по итогам президентских выборов 15 октября жестко и сурово накажет зачинщиков.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день осталось 24 кандидата из 59 заявивших о намерении стать президентом. В том числе выдвинутый президентской партией СДПК экс-премьер Сооронбай Жээнебеков.

"Мы обеспечим чистые выборы и абсолютно честный подсчет голосов. В случае попытки организации беспорядков после выборов… По конституции мои полномочия будут длиться минимум до 1 декабря, и этого времени мне хватит, чтобы пресечь эти попытки и жестко и сурово наказать организаторов. В этот раз никого прощать не будем, можете мне поверить", — заявил Атамбаев во время выступления на центральной площади Бишкека по случаю 26-й годовщины безопасности республики.

Атамбаев напомнил, что все годы своего президентства в работе "опирался на свою социал-демократическую партию, партию которую я создал". И отметил, что сейчас со стороны остальных участников выборов идет атака на кандидата от этой партии.

"Я вижу, как против кандидата от СДПК объединяются и беглые политики, и коррупционеры, и олигархи, и принадлежащие им СМИ. Самое опасное, что уже заранее готовится дискредитация итогов выборов, по телеканалам и газетам муссируется тема административного ресурса, который якобы обеспечит победу кандидату от президентской партии. Обсуждается тема подготовки беспорядков после выборов, в случае победы кандидата от СДПК", — заявил президент.

Он отметил, что главной опасностью на предстоящих выборах в условиях электронного подсчета голосов является не административный ресурс, а подкуп избирателей. "На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов. Я опасаюсь именно подкупа голосов, этого ресурса. Тот, кто даст 100 долларов за ваш голос на выборах, потом у нашей страны, у народа сворует сотни миллионов", — предупредил он.

В пятницу Киргизия празднует 26-ю годовщину государственной независимости. День независимости является общегосударственным праздником и уже более двух десятилетий широко отмечается в республике.

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