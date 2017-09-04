На стыке двух «перемирий»

31.08.2017 11:53:18

25 августа в Донбассе объявлено очередное перемирие – «школьное». При этом формально еще действует «хлебное перемирие», срок окончания которого намечен на 31 августа. То, что украинская сторона не собирается соблюдать очередную договоренность о режиме прекращения огня, подтвердилось уже в первые часы. ВСУ обстреляли территорию ДНР, включая Коминтерново, Оленовку, Спартак, Киевский и Петровский районы Донецка, в результате чего ранение получил 61-летний мужчина. Кроме того, от пули украинского снайпера погиб донецкий военнослужащий. В общей сложности киевские силовики выпустили 35 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 30 танковых снарядов, 191 мину калибра 82 и 120 мм. В ЛНР, в районе Новозвановки и Калиново позиции Народной милиции были обстреляны из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Что касается статистики «хлебного перемирия», то она просто ужасающая. С 24 июня по 25 августа по территории Донецкой народной республики каратели выпустили 20 реактивных снарядов, 900 артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, более 8 тысяч мин калибра 120 и 82 мм. В результате обстрелов разрушено и повреждено 161 домостроение, погибли пять мирных жителей и 21 получил ранения. Потери НМ ДНР составили около 50 человек. В течение недели, которая предшествовала началу «школьного перемирия», ВСУ выпустили по территории Луганской народной республики свыше одной тысячи снарядов, мин и гранат.

Командир бригады «Призрак» Алексей Марков так прокомментировал журналисту «Ритма Евразии» одни из последних дней «хлебного перемирия» в ЛНР: «С 19 на 20 августа ʺукропыʺ разбили и сожгли в поселке Донецком четыре дома, ранены двое местных жителей. У нас же строжайший запрет на применение оружия: на провокации не поддаваться, ответного огня не открывать, соблюдать минские договоренности. Как будто соглашения с фашистами чего-то стоят».

В настоящее время ВСУ используют «школьное перемирие» для стягивания военной техники к линии соприкосновения. В район населенного пункта Желобок (ЛНР) прибыло до взвода личного состава, грузовой транспорт и БМП-1. Кроме того, с целью осуществления провокаций заметно активизировались украинские снайперы. Одновременно с этим Киев в очередной раз сорвал разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 29 августа.

В направлении населенного пункта Старогнатовка, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, зафиксировано перемещение 8 танков. На мариупольском направлении противник готовит диверсионно-разведывательные и снайперские группы, а также активно ведет воздушную разведку. В этом же районе украинскими саперами ведутся работы по разминированию. Известно, что при их выполнении один из украинских военных подорвался на противопехотной мине.

Чтобы прикрыть работу своих диверсантов, украинская сторона устраивает военные провокации. С этой целью ВСУ была разработана новая тактика, о которой рассказал заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин. «Украинские представители в СЦКК по указанию штаба «АТО» в назначенное время сообщают о том, что ВС ДНР якобы осуществили обстрел территории, временно оккупированной киевскими властями. Через несколько минут украинские боевики осуществляют артиллерийский обстрел по позициям наших подразделений, выдавая этот акт агрессии за ответный огонь. Подобные провокации все чаще применяются для прикрытия действий диверсионно-разведывательных групп и мотопехотных подразделений», – отметил он.

Так, 20 августа в районе донецкого аэропорта киевские силовики, действуя по новой тактике, предприняли попытку создать плацдарм для последующего наступления на город. После того как военнослужащие ДНР открыли ответный огонь, противник отступил, понеся потери в количестве двух погибших и пяти раненых.

Четвертый год боевых действий указывает на то, что конфликт в Донбассе перешел в хроническую стадию. Несмотря на подписание участниками Контактной группы в Минске очередных договоренностей о режиме прекращения огня, число жертв среди мирного населения все равно продолжает расти

О бесполезности заключения каких-либо соглашений с киевской хунтой говорят многие участники событий. Российский писатель Захар Прилепин, в настоящее время – заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР, с сожалением констатирует, что разрешить конфликт в Донбассе мирными средствами уже невозможно.

«Вы знаете Нагорный Карабах? Мы о нем иногда слышим, когда там что-то происходит. На самом деле там постоянно, еженедельно происходит какая-то стрельба. Это территория между Арменией и Азербайджаном, которая имеет спорный статус. Беда и трагедия Донбасса в том, что он – огромный Нагорный Карабах, и боевые действия в том режиме, в котором они сейчас происходят, могут происходить еще десять лет. К сожалению, в Европе, и не только в ней, есть ряд персонажей, которые в этом очень серьезно заинтересованы. Поэтому только жесткая военная операция может эту тему разрешить», – уверен он.

В свою очередь, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отмечает, что Киев продолжит нарушать «школьное перемирие», чтобы использовать обострение конфликта в Донбассе в качестве аргумента на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Как известно, в сентябре П. Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев в зону «АТО». Тем самым он хочет продемонстрировать неспособность ОБСЕ справиться с возложенной на нее миссией по урегулированию конфликта.

В МИД РФ уверены, что идея введения миротворцев является попыткой украинской стороны уклониться от обязательств по выполнению Минских соглашений. «Звучащие от представителей киевского режима инициативы являются просто очевидными попытками в очередной раз замотать процесс реализации Минска-2 и уклониться от выполнения собственных обязательств», – заявила в ходе недавнего брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Порошенко не удастся протащить «миротворческую» идею, потому что Москва обладает правом вето в Совбезе ООН. Но в то же время ясно, что страны Запада будут и дальше поддерживать Украину, чтобы повысить издержки для России от конфликта в Донбассе. Например, в текущем году на армейские нужды в украинском бюджете предусмотрены рекордные 2,53 млрд. долларов, что в 10 раз превышает военный бюджет 2013 г. Ранее Верховная рада внесла изменения в госбюджет, согласно которым на приобретение вооружения будет выделено 63 млн. долларов и еще 55 млн. долларов – на строительство по стандартам НАТО завода боеприпасов.

Большая часть «продукции» нового предприятия, разумеется, будет направлена на уничтожение городской инфраструктуры и индустриального потенциала Донбасса, а значит, регион снова будет нуждаться в поставках гуманитарной помощи из Российской Федерации. Хотя в мирное время Донецкая область обеспечивала около 20% промышленного производства всей Украины, соответственно, в случае прекращения боевых действий жители молодой республики в состоянии сами себя прокормить.

Именно поэтому киевский режим делает все, чтобы не допустить возрождения Донбасса, ведь в противном случае путь, который выбрали Л/ДНР, будет намного привлекательней экономической деградации Украины.

Станислав Медведев

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.