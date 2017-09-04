Дайджест событий в Армении за прошедшую неделю

31.08.2017 11:41:11

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

Американский сопредседатель МГ ОБСЕ

23 августа, уходящий американский сопредседатель МГ ОБСЕ Р. Хогладн обнародовал 6 элементов по урегулированию карабахского конфликта. Согласно сообщению, с учетом сложной истории карабахского конфликта стороны должны в будущем зафиксировать его окончательный правовой статус на основе консенсуса и имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления. А до этого территория, входящая в административные границы бывшей Нагорно-Карабахской автономии и не находящаяся под контролем Баку, должна получить временный статус, который, как минимум, обеспечивает гарантии безопасности и суверенитета.

«Оккупированные территории» вокруг НК, согласно заявлению, должны быть переданы под контроль Баку. Там не может быть какого-либо поселения без учета азербайджанского суверенитета. "Власть Азербайджана над этими территориями должна быть восстановлена".

Следующим пунктом обговаривается создание сухопутного коридора между РА и НК, который должен быть «достаточно широким» для безопасных перевозок, однако не может занимать всю территорию Лачинского района.

Долгосрочное урегулирование должно обеспечить право всех насильственно переселенных и беженцев в места раннего проживания, говорится в заявлении.

И последним пунктом обговаривается создание международных гарантий безопасности, которое включает в себя долгосрочное урегулирование. Эти гарантии, согласно заявлению, должны включать в себя миротворческие операции. «Нет такого сценария, при котором мир мог бы обеспечиваться без хорошо организованных миротворческих мероприятий, пользующихся доверием всех сторон».

НКР

24 августа в интервью Общественному телевидению Арцаха глава МИД НКР К. Мирзоян заявил, что элементы, озвученные Р. Хогландом, не содержат ничего нового и являются парафразом Мадридских принципов. По его словам, позиция Арцаха в отношении таких предложений известна и остается неизменной. «Любая модель урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, если она призвана обеспечить стабильный и долгосрочный мир, невозможна без полноценного участия арцахской стороны на всех этапах переговорного процесса и не может не учитывать существующие реалии».

Он считает, что апрельская война 2016 г. наглядно продемонстрировала, что оторванные от реальности подходы опасны и могут создать условия для непредсказуемых процессов. Сегодня, по его мнению, прежде всего, необходимо предпринять последовательные шаги по обеспечению необратимости мирного процесса и реализации достигнутых договоренностей, в частности, по внедрению механизмов расследования нарушений прекращения огня. «Нереализованные договоренности становятся балластом и препятствуют возможности положительных подвижек в переговорах».

РА

24 августа в ходе брифинга глава МИД РА Э. Налбандян заявил, что сопредседателя МГ ОБСЕ от США Р. Хогланд не сказал ничего. По его словам, РА уже отреагировала на те заявления, но АР избегает каким-либо образом выражать свою позицию относительно данных заявлений. Более того, Баку делает вид, что просто не существует подобных предложений, принципов или пунктов.

28 августа президент РА С. Саргсян на встрече с участниками Всеармянского молодёжного слёта «Базе» заявил, что в ходе встречи с президентом РФ В. Путиным он не обсуждал вопроса о размещении миротворческих сил в НКР. «Я лишь кратко представил текущую ситуацию на линии соприкосновения и свое видение намерений нашего соседа. Вот и все».

Отвечая на вопрос о связи заявления сопредседателя Р. Хогланда с встречей президентов РА и РФ, С. Саргсян сказал, что связь между этими двумя событиями маловероятна, тем более, что бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США после своей отставки тоже высказывал свое мнение в более свободном формате. «Сложилась такая традиция, поскольку в этом случае его слова не обязывают: завтра или послезавтра он не будет участвовать в переговорах, чтобы одна из сторон не процитировала его слова».

Заявления Хогланда для него абсолютно не ново, но для многих, возможно, это доказательство того, что ранее позиция Еревана и наши встречи были неверно истолкованы. «Руководители стран-сопредседателей неоднократно говорили об этом, и в целом эти положения были выдвинуты более 10 лет. Это всего лишь общий подход. Чтобы эти положения были реализованы, их необходимо документировать в течение нескольких дней, недель, месяцев, так как каждое слово, каждая запятая в этом документе очень важны».

Босния и Герцеговина

30 августа в Ереване в ходе совместного брифинга с главой МИД РА Э. Налбандяном, глава МИД БиГ И. Црнадак заявил, что решение карабахского конфликта должно быть принято в пользу проживающего на его территории народа. Он отметил, что Босния и Герцеговина хочет видеть мирное решение карабахского конфликта и поддерживает усилия МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта.

МНЕНИЕ

Социолог

23 августа на пресс-конференции социолог Агарон Адибекян, представляя данные соцопроса, проведенного среди 5,5 тыс. человек, сообщил, что президенту РА С. Саргсяну доверяет лишь 10% населения РА. Большинство (60 %) граждан доверяет премьер-министру РА К. Карапетяну, а на второй строчке лидер ППА Г. Царукян - 20% голосов. По его словам, доверие населения к К. Карапетяну основывается на трех пунктах: его способности решать национальные задачи, уверенности в том, что он сможет это сделать, и убежденности в его справедливости. Вместе с тем он указывает, что для целостной картины необходимо дождаться 2018 г.

Социолог также заметил, что в РА нет настоящей оппозиции в исконном смысле этого слова. Он отметил, что Г. Царукян занимает центристскую позицию, и он будет сотрудничать со всеми, чьи идеи считает полезными для страны. «Он пытается по-своему развивать экономику страны». Остальные политические силы социолог также назвал неспособными к реальному политическому противостоянию. Лидер блока "Елк" Н. Пашинян, по его словам, не решает никаких реальных проблем. «Если он призовет своих сторонников, соберется максимум 100 человек». Исходя из всего перечисленного, социолог заявил, что после фактического отхода от политики лидера АНК Л. Тер-Петросяна, место главного оппозиционера остается вакантным.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание СНБ

Президент Республики, Председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян 30 августа созвал заседание Совета национальной безопасности, в рамках повестки которого обсуждены законопроекты “Об обороне” и “О военной службе и статусе военнослужащего”. В начале заседания подчеркнув, что с сегодняшнего дня начинается период обсуждений важнейших законопроектов обусловленных конституционными изменениями, Президент отметил, что во включенных в повестку законопроектах еще есть много вопросов, которые нуждаются в тщательном, разностороннем обсуждении и уточнении. Президент Республики поручил премьер-министру обеспечить участие всех заинтересованных ведомств на качественном профессиональном уровне в этих обсуждениях, чтобы впоследствии не возникало вопросов по поводу реализации этими ведомствами предусмотренных законом положений. Вышеуказанные вопросы повестки членам Совета доложил министр обороны Виген Саргсян. Министр представил необходимость принятия обсуждаемых юридических актов, текущую ситуацию, проблемы и цели регулирования законопроектов. Виген Саргсян отметил, что закон “Об обороне”регулирует правовые основы организации обороны Республики Армения, деятельность в сфере обороны органов государственного и территориального управления, местного самоуправления, должностных лиц, организаций, независимо от их правовой формы, вооруженных сил и других войск, права и обязанности граждан в процессе участия в обороне Республики Армения, а также отношения связанные с подготовкой к военным сборам и их проведением. Закон “О военной службе и статусе военнослужащего” регулирует отношения связанные с вопросами подготовки граждан к военной службе, организации и реализации военной службы и готовности запаса в рамках конституционной обязанности граждан Республики Армения участвовать в обороне Республики Армения, а также с правовыми и социальными гарантиями военнослужащих, членов их семей и доверенных лиц военнослужащих. Министр обороны на заседании представил также график обсуждений упомянутых законопроектов в правительстве и Национальном собрании, согласно которому на основании заключений уже полученных от всех заинтересованных министерств обсуждение разработанных проектов стартует на заседании правительства 31 августа.



Назначение

Указом президента РА Ара Назарян был освобожден от должности заместителя министра обороны РА, а решением премьер-министра РА Айкарам Мхитарян освобожден от должности заместителя министра чрезвычайных ситуаций РА по собственному заявлению. А. Назарян назначен замминистра ЧС РА.

А. Назарян в 1987-1993 гг. учился на юридическом факультете ЕГУ, окончив учебу - получил квалификацию юриста. В системе МО с 1994 г., начав свою карьеру в качестве сотрудника следственного отдела Управления военной полиции МО, с 1998 по 2000 гг. работал в качестве юриста в общественной организации, а с 2002 г. стал советником председателя Совета гражданской службы РА. В июне 2007 г. указом президента был назначен на пост замминистра обороны РА.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

РА-РФ

23 августа президент РА С. Саргсян в рамках рабочего визита в РФ встретился в Сочи с президентом РФ В. Путиным. Стороны обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений и сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, коснулись хода реализации договорённостей, достигнутых во время официального визита президента РА в РФ в марте 2017 г.

Президенты обсудили также развивающиеся в рамках ЕАЭС и ОДКБ интеграционные процессы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе, по теме урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

РА-Туркменистан

24 августа в Ереване на встрече с президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым президент РА С. Саргсян отметил, что Туркменистан является надежным партнером и что РА заинтересована в активном развитии взаимоотношений между странами.

Его собеседник отметил, что и РА, и Туркменистан обладают большим торгово-экономическим потенциалом, и нужно использовать это в различных направлениях. В первую очередь это касается торговых, энергетических, сельскохозяйственных, здравоохранительных вопросов. Страны многое объединяет также в плане гуманитарных связей.

По итогам встречи, С. Саргсян также заявил, стороны обсуждают возможность запуска прямых регулярных авиарейсов. «Мы готовы предоставить нашим туркменским друзьям весь набор преференций, предусмотренный реализуемой в Армении политикой "открытого неба".

В целом, президенты выразились за динамичное развитие торгово-экономических, научных, культурных и образовательных связей. Была также подчеркнута важность поиска исключительно мирных способов разрешения конфликтов при помощи политически-дипломатических методов и на основе норм международного права.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении экономического сотрудничества и реализации потенциала в данной сфере. Стороны окажут максимальное содействие росту объемов торгового оборота и развитию взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, телекоммуникаций, ювелирного дела, а также легкой промышленности. Они выразили готовность совместно разработать программы в сфере транспорта и тризма, выступая за установление регулярного прямого авиасообщения.

Президенты также обсудили деятельность армяно-туркменской межгосударственной экономической комиссии, выступая за активизацию ее деятельности в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической сферах. Для реализации инициатив по данным направлениям было достигнуто соглашение о проведении в первом полугодии 2018 г. в Ашхабаде 9-го заседания Межгосударственной комиссии по экономическому развитию.

Главы двух государств подчеркнули преимущество развития взаимоотношений в гуманитарной сфере и расширение связей между деятелями культуры и различными культурными организациями, исследовательскими центрами, а также здравоохранительными и образовательными учреждениями.

Стороны выразили удовлетворение в связи с подписанием ряда документов в рамках визита главы Туркменистана, призванных укрепить правовую документационную основу армяно-туркменских взаимоотношений.

По итогам переговоров на высшем уровне был подписан ряд документов об углублении двустороннего сотрудничества в ряде сфер: Соглашения о сотрудничестве подписаны между Институтом геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА и Институтом сейсмологии и атмосферной физики Академии наук Туркменистана, между Ереванским государственным университетом и Государственным университетом Туркменистана, между Национальным аграрным университетом Армении и Туркменским сельскохозяйственным институтом.

Между министерством спорта и по вопросам молодежи РА и государственным комитетом спорта Туркменистана подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере спорта.

Между правительствами двух стран подписаны Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, а также программа "О сотрудничестве в сфере культуры и искусства на 2018-2020 гг.".

Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении будет сотрудничать с Министерством финансов Туркменистана в сфере обмена разведывательными данными по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма.

Между дипломатической школой МИД РА и Институтом международных отношений МИД Туркменистана подписан Меморандум о сотрудничестве. внешнеполитические ведомства двух стран подписало также Программу сотрудничества на 2018-2019 гг.

РА-Босния и Герцеговина

30 августа в Ереване в ходе совместного брифинга с главой МИД БиГ И. Црнадаком глава МИД РА Э. Налбандян сообщил, что РА подписала первый межгосударственный договор с БиГ, который предусматривает отмену визовых требований к владельцам дипломатических паспортов. Он выразил надежду, что в дальнейшем появится возможность отменить визовый режим для всех граждан двух государств.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены вопросы формирования договорно-правового поля, которые будут обсуждены в ходе последующих встреч.

В свою очередь, И. Црнадак отметил, что подписанное соглашение - символическое начало, и стороны постараются максимально либерализовать визовый режим между народами двух стран, что позволит развивать туризм в обеих странах. Он также сообщил о подписании главами МИД меморандума о сотрудничестве, что позволит наладить более тесные контакты между странами.

Президент РА С. Саргсян также принял И. Црнадака. В ходе встречи И. Црнадак подчеркнул, что не существует никаких проблем для развития отношений и дружеских связей между двумя странами и народами. Он выразил надежду на то, что результаты его визита откроют новую страницу в двусторонних отношениях.

Он представил основные положения внешнеполитической повестки БиГ, перспективы развития в различных направлениях, а также поинтересовался нынешней ситуацией и развитиями на Южном Кавказе, добавив, что его страна продолжает с большим интересом следить за региональными событиями.

В ходе встречи также обсуждался процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках посреднической миссии сопредседателей МГ ОБСЕ. Президент РА представил подходы армянской стороны.

РА-ОДКБ

28 августа в Ереване президент РА С. Саргсян встретился с генсеком ОДКБ Ю. Хачатуровым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, находящиеся в сфере ответственности ОДКБ. В частности, были обсуждены вопросы укрепления безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе. Ю. Хачатуров представил отчет о проделанной работе и осуществленных за последнее время мероприятиях. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Глава МИД РА Э. Налбандян также принял Ю. Хачатурова. В ходе встречи собеседники обратились к организаторским вопросам, процессу реализации решений, принятых на заседании Совета ОДКБ в Бишкеке. Ю. Хачатуров представил текущую деятельность ОДКБ, а также предстоящие работы по организации заседаний уставных органов ОДКБ.

Состоялась также встреча главы МО РА В. Саркисяна и Ю. Хачатурова. Стороны обсудили работы по организации заседаний уставных органов ОДКБ в Минске осенью 2017 г., предстоящих в РА военных учений, в том числе «Взаимодействие», а также вопросы международной и региональной безопасности.

29 августа спикер НС РА А. Баблоян также принял Ю. Хачатурова. Собеседники обсудили деятельность ОДКБ за последнее время, предстоящие мероприятия и множество вопросов касательно новых программ. А. Баблоян отметил важность роли и деятельности ОДКБ в деле сохранения мира и укрепления безопасности в регионе.

РА-ЕС/ЕАЭС

28 августа президент РА С. Саргсян на встрече с участниками Всеармянского молодёжного слёта «Базе» заявил, что осенью РА подпишет с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. «Документ уже парафирован… У нас нет оснований не подписывать этот документ».

Президент Серж Саргсян также отметил, что некоторые зарубежные СМИ пытаются представить принятое в 2013 г. решение РА о вступлении в ЕАЭС как «решение, принятое за одну ночь, что безосновательно и просто смешно». По его словам, Ереван вел переговоры как с ЕАЭС, так и с ЕС, «поскольку с самого начала обе стороны говорили, что никто не будет мешать другой. Но когда ЕС сказал, что это мешает, что мы должны были сделать?».





РА-ЕС

На встрече с участниками всеармянского молодежного слета «Базе» президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос одного из участников встречи заявил, что РА собирается подписать соглашение с ЕС этой осенью. “Почему я говорю это с такой уверенностью? Потому что документ уже парафирован. Если я не ошибаюсь, мы объявили в марте, что документ, в общем, уже согласован, и после этого мы его парафировали. У нас нет оснований не подписывать этот документ», — сказал президент. Серж Саргсян также отметил, что некоторые зарубежные СМИ пытаются представить принятое в 2013 году решение Армении о присоединении к Евразийскому экономическому союзу «решением, принятым за одну ночь», что безосновательно и просто смешно. «Мы вели переговоры как с Евразийским экономическим союзом, так и с Европейским союзом, поскольку с самого начала обе стороны говорили, что никто не будет мешать другой. Но когда ЕС сказал, что это мешает, что мы должны были сделать?» — сказал Серж Саргсян.









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