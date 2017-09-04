Игорь Додон примет участие в саммите глав государств СНГ в Сочи

31.08.2017 11:37:47

Игорь Додон вновь отправится в Российскую Федерацию. Президент примет участие в саммите глав государств СНГ, который пройдет в Сочи 11 октября.

О предстоящей поездке Игорь Додон рассказал на своей странице в Facebook, сообщает unimedia.info.

Президент поделился подробностями встречи с послом Российской Федерации Фаритом Мухаметшиным. По словам Додона, встреча была посвящена обсуждению вопросов внешней и внутренней политики республики.

Додон подчеркнул, что развитие и углубление сотрудничества обоих государств необходимо для их народов.

Отметим, что в прошлом году Николае Тимофти отказался поехать на саммит глав государств СНГ, который состоялся в Бишкеке в период с 15 по 17 сентября. Тимофти мотивировал свое решение, тем, что саммит был посвящен, в основном, экономическим вопросам.

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