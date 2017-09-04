Молдову сотрясут акции протеста: когда и с кем идти против олигархов?!

31.08.2017 11:28:19

Итак, все ближе сентябрь месяц, а это значит, что молдавские города вновь сотрясутся от акций протеста. Людям надоело жить в нищете, работать на олигархов и наблюдать, как коррумпированное правительство затягивает все сильнее и сильнее удавку социально-экономического кризиса на шее простых трудяг.

Что ж, вполне логично, что сегодня все без исключения политические формирования, оппозиционные демократам - партии «хозяина» земли молдавской Влада Плахотнюка, – пытаются привлечь на свою сторону избирателей обещаниями избавиться от коррупции и привлечь к ответственности перед Фемидой коррумпированное правительство, курируемое «Плахой».

Фактически же на авансцену осенью этого года должны выйти две основные силы. С одной стороны - это Партия Социалистов (ПСРМ) во главе с президентом Игорем Додоном. С другой – помесь «бульдога с носорогом» - союз проевропейцев Санду и Нэстасе, фашистов-либералов Шалару и Бэсеску и формально пророссийского политика Ренато Усатого.

Что предлагает каждый из них?! В чем их принципиальное отличие?! И кого поддерживать рядовым молдаванам?!

Начнем с социалистов, их протесты начнутся с 24 сентября. Здесь все более или менее просто. Их лидер глава молдавского государства Игорь Додон анонсировал данное мероприятие сразу же после решения властей отказать населению государства днестровского региона на референдуме выразить свое мнение по нескольким ключевым аспектам дальнейшего развития страны. Напомним, молдаване должны были высказаться касательно предоставления дополнительных полномочий президенту, сокращению депутатского корпуса, законопроекта по украденному миллиарду, возложенному на плечи простых жителей и возвращения преподавания истории Молдовы в школах взамен нынешней «истории Румын».

Инициатива президента вывести своих сторонников на акции протеста связана еще и с регулярными провокационными действиями кабмина в области внешней политики и урегулирования конфликта двух берегов Днестра.

На первый взгляд, в чем-то схожи лозунги и представителей так называемой прозападной оппозиции, которые собираются выйти со своими последователями на неделю раньше – 17 сентября. Внепарламентские партии также обещают гражданам избавление от чиновников, укравших миллиард.

Однако слова о ненависти к Плахотнюку - единственное, что связывает организаторов протестов.

Так, стороннего наблюдателя не может не шокировать, как под одни знамена 17 числа следующего месяца планируют встать сторонники европейского развития независимой Молдовы, фашисты-униаты, воспевающие диктатора Антонеску и требующие скорейшего подчинения земель Днестра Бухаресту, а также члены «Нашей Партии» Ренато Усатого. Последние до сих пор позиционируют себя как оплот «русского мира» и главная надежда Кремля в Кишиневе.

Человеку, который хоть немного знаком с российской политикой все это сборище очень сильно может напомнить акции «белоленточников», когда на площадях собирались исламские радикалы, русские патриоты, ультра либеральные личности, на всех углах рассказывающие о своей еврейской национальности, борцы с коррупцией, типа Навального, и представители леворадикальных движений.

И на наш взгляд, это не обычное совпадение – практически все перечисленные с завидной регулярностью посещают приемы в посольствах США и живут на гранты государственного департамента. С другой стороны каждая из вышеназванных сил хочет от этой жизни лишь одного – денег и власти. Ведь не случайно российские «несогласные» обвиняли Москву в повсеместной фальсификации выборов, а их молдавские последователи первопричиной всех бед видят изменение системы выборов в парламент.

Лично мне до сих пор ясно, как в эту компанию попали сторонники Ренато Усатого… Наверное, жажда денег и власти превысила здравый смысл и члены этого формирования все же решились выйти в одном строю с румынскими националистами.

Существует и еще один немаловажный нюанс. Проект «Санду-Нэстасе-Шалару-Бэсеску» - это детище того самого олигарха Влада Плахотнюка. Ведь именно через этих личностей он собирается сохранить свое влияние в стране. Так, Майя Санду и господин Шалару достигли своего политического Олимпа именно благодаря олигарху – он их создал как личностей и продолжает использовать в своих нуждах.

Выбор очевиден… Однако каждый его должен сделать сам для себя. Ведь человек сам кузнец своего счастья.

Александр Медведев, Молдова

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