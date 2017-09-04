Выдворенная с Украины журналистка Первого канала прибудет в Москву сегодня вечером

31.08.2017 11:24:57

Об этом сообщается на сайте канала.

«Анна Курбатова, которую накануне похитили в Киеве, в безопасности и скоро вернётся домой, уже вечером мы будем встречать её в редакции», — говорится в сообщении.

Накануне репортёр была выдворена с территории Украины с запретом въезда на 3 года. Она находится на пограничном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области.

По словам представителей службы безопасности Украины, сюжеты Курбатовой «вредили национальным интересам».

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.