В Киеве похитили журналистку Первого канала

30.08.2017 15:37:22

Журналист Первого канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем (эту информацию. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что корреспондентку могли задержать сотрудники СБУ. Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале "Россия 24".

Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Корреспондент в последнее время занималась освещением событий на Украине. Последние ее сюжеты рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.

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