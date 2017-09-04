СБУ обвинила «Русал» в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината

30.08.2017 12:47:10

СБУ обвинила представителей российского алюминиевого холдинга «Русал» в умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК), пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.

В СБУ заявили, что единственный на Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Для этого в 2006—2008 годах «была сформирована организованная группа из представителей российской компании «Русал», экс-руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан.

В СБУ считают, что в 2009 году представители «Русал» остановили руднотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что спровоцировало повреждение и в дальнейшем полный выход из строя оборудования.

По сведениям спецслужбы Украины, один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода — под личным обязательством, среди подозреваемых — трое граждан России. По данным следствия, действия группы повлекли за собой убытки государства на сумму более 39 миллионов долларов, а также более 100 миллионов гривен.

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