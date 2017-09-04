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Детали
Красносельский: Аргументов в пользу объединения с Молдавией нет
|30.08.2017 12:42:39
В Тирасполе убеждены, что власти Кишинева целенаправленно продолжают нагнетать обстановку вокруг Приднестровья и блокируют переговорный процесс по урегулированию конфликта на Днестре. В сложившихся условиях инспирированной внешней политической и экономической блокады, предпосылки для объединения Молдавии и Приднестровья отсутствуют, считает президент Приднестровья Вадим Красносельский.
«Вы назовите хоть один аргумент, который может объединить Приднестровье и Молдавию на сегодняшний день. Их нет. Поэтому я молдавским коллегам предлагаю уйти от политики — вы к этому не готовы сами, займитесь сближением, экономикой, культурой, гуманитарной сферой», — заявил он.
Глава государства отметил ряд недружелюбных шагов, предпринятых в последнее время и связанных с выдавливанием российских миротворцев, установлением Молдавией совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на приднестровской границе. «Посты и иное нагнетание, решение Конституционного суда, парламента. Как нам тут быть? Выход только один — держаться нашей государственности, нашего Приднестровья», — подчеркнул президент.
При этом, считает Красносельский, руководство Молдавии не готова к конструктивному диалогу и реализации уже достигнутых договоренностей, в том числе закрепленных «Берлинским протоколом»: «Нужно, чтобы разговор был функциональным, чтобы наблюдалось движение вперед».
На этом фоне президент Молдавии Игорь Додон продолжает говорить о скором объединении страны, называя это основным фактором сохранения государственности республики.
«Мы не допустим ущемлений приднестровских граждан, независимо от гражданства. Если эти действия будут реальны во времени и пространстве, мы примем ассиметричные меры», — заключил Вадим Красносельский.
Как сообщало EADaily ранее, руководство Приднестровья намеренно обратиться через Российскую Федерацию в ООН с предложением, организовать на площадке организации новые раунды молдавско-приднестровских переговоров. Существующий формат «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредники, ЕС и США — наблюдатели) из-за позиции Кишинева и ОБСЕ не позволяет учитывать мнение Тирасполя по ключевым политическим проблемам региона.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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