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Детали
Грибаускайте анонсировала прибытие военных кораблей США в Балтийское море
|30.08.2017 12:39:59
Корабли Военно-морских сил США осенью прибудут в Балтийское море в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с представителями Конгресса США, сообщает пресс-служба главы государства.
Она пояснила, что США по мере приближения российско-белорусских маневров предпринимают реальные шаги по обеспечению безопасности в регионе.
«В Литве дислоцированы американские военнослужащие и техника, миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских государств усилена за счет дополнительных американских истребителей. Осенью в Балтийском море ожидается прибытие кораблей ВМС США», — говорится в сообщении пресс-службы.
По утверждению Грибаускайте, учения «Запад-2017» уже начались «в виртуальном и информационном пространстве». Речь, по ее мнению, идет о кибернетических и «пропагандистских» атаках и провокациях.
Напомним, накануне, 29 августа, на авиабазу ВВС Литвы в Зокняй прибыл усиленный патруль из семи (обычно — из четырех) американских истребителей F-15. Еще ранее США отправили противотанковое подразделение для участия в учениях НАТО.
Российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. В них примут участие около 13 тыс. военных и до 680 единиц боевой техники.
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