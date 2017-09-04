Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Число кандидатов на пост президента Кыргызстана сократилось до 23 человек
|30.08.2017 12:35:30
После завершения приема Центризбиркомом подписных листов от кандидатов в президенты Кыргызстана число последних сократилось до 23 человек.
Как сообщил Центризбирком 26 августа, подписные листы сдали 24 претендента. Из них четверо уже зарегистрированы кандидатами в президенты: это три бывших премьер-министра - Темир Сариев (выдвинут партией «Ак-Шумкар»); лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов (самовыдвиженец) и Сооронбай Жээнбеков (выдвинут «Социал-демократической партией Кыргызстана», СДПК), а также - кандидат от партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.
Центризбирком установил, что более 30 тысяч подписей в свою поддержку удалось собрать еще 12 кандидатам, это:
Талгатбек Кожогулов, общественный деятель, – 32.045 подписей,
Улукбек Кочкоров, временно неработающий, – 51.391 подпись,
Турсунбек Акун, выдвинут партией «Адам укугу», – 36.163 подписи,
Казыбек Шайымбетов, пенсионер, – 38.660 подписей,
Исхак Масалиев, выдвинут партией коммунистов Кыргызстана, – 36.528 подписей,
Арсланбек Малиев, президент Союза киргизских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, - 55.806 подписей,
Рита Карасартова, директор ОО «Институт общественного анализа», - 31.777 подписей,
Канатбек Исаев, депутат парламента, выдвинут партией «Кыргызстан», - 37.633 подписи,
Кубан Чороев, председатель правления ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация», - 39.808 подписей,
Токтайым Уметалиева, председатель ассоциации НКО и НПО, – 48.777 подписей,
Темирбек Асанбеков, председатель партии «Мекен Ынтымагы» – 33.269 подписей,
Камила Шаршекеева, ректор Международного университета Центральной Азии – 39.237 подписей.
Подписные листы лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, который 16 августа был осужден на 8 лет лишения свободы, признаны недействительными из-за нарушений правил финансирования избирательной кампании.
Центризбирком продолжает проверять подписные листы семерых кандидатов: Адахана Мадумарова (партия «Бутун Кыргызстан»), бывшего вице-премьера временного правительства Кыргызстана Азимбека Бекназарова, эксперта по региональной безопасности международного уровня Таалатбека Масадыкова, выдвинутых «Патриотической партией «Ата-Журт» Ахматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиева, первого вице-мэра Бишкека Эрниса Зарлыкова и лидера партии «Эл учун» («За народ») Арстанбека Абдылдаева.
Напомним, 6 августа четыре кандидата в президенты - Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев - объявили об объединении и намерении выставить единого кандидата в президенты. Пока их решение по этому вопросу не обнародовано.
Всего о желании стать кандидатом поначалу заявили 59 человек, в том числе 11 были выдвинуты политическими партиями. Пятерым ЦИК отказал в регистрации из-за отсутствия сертификата о сдаче теста на знание государственного языка, еще 15 человек не сдали подписные листы в установленный срок, остальные по той или иной причине сами отказались от участия в борьбе за пост главы государства.
Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Глава Киргизии пригрозил наказанием за попытки беспорядков после выборов
Правящая коалиция Киргизии утвердила состав и структуру нового правительства
Атамбаев усиливает свою власть
|
Главному кандидату на пост премьер-министра Киргизии подложили "бомбу"
Премьер Киргизии Жээнбеков уходит в отставку
Выборы президента Кыргызстана как самый захватывающий политический сериал Центральной Азии
|
Выборы президента Кыргызстана как самый захватывающий политический сериал Центральной Азии
Лидеры киргизской оппозиции объединятся
Выборы президента Кыргызстана: Кто фаворит?
|
Выборы президента Кыргызстана: Кто фаворит?
Превалирование торгового капитала мешает Киргизии найти свою нишу в ЕАЭС
|
Превалирование торгового капитала мешает Киргизии найти свою нишу в ЕАЭС
Атамбаев перед отставкой сохранит кириллицу и поддержку России
|
Константин Затулин рассказал о том, что стоит за решением Киргизии не переходить на латиницу.
Киргизия: раскол в правящей партии и шансы кандидатов в президенты
|
Киргизия: раскол в правящей партии и шансы кандидатов в президенты