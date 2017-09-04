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Детали

Число кандидатов на пост президента Кыргызстана сократилось до 23 человек


30.08.2017 12:35:30

После завершения приема Центризбиркомом подписных листов от кандидатов в президенты Кыргызстана число последних сократилось до 23 человек.

Как сообщил Центризбирком 26 августа, подписные листы сдали 24 претендента. Из них четверо уже зарегистрированы кандидатами в президенты: это три бывших премьер-министра - Темир Сариев (выдвинут партией «Ак-Шумкар»); лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов (самовыдвиженец) и Сооронбай Жээнбеков (выдвинут «Социал-демократической партией Кыргызстана», СДПК), а также - кандидат от партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Центризбирком установил, что более 30 тысяч подписей в свою поддержку удалось собрать еще 12 кандидатам, это:

Талгатбек Кожогулов, общественный деятель, – 32.045 подписей,

Улукбек Кочкоров, временно неработающий, – 51.391 подпись,

Турсунбек Акун, выдвинут партией «Адам укугу», – 36.163 подписи,

Казыбек Шайымбетов, пенсионер, – 38.660 подписей,

Исхак Масалиев, выдвинут партией коммунистов Кыргызстана, – 36.528 подписей,

Арсланбек Малиев, президент Союза киргизских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, - 55.806 подписей,

Рита Карасартова, директор ОО «Институт общественного анализа», - 31.777 подписей,

Канатбек Исаев, депутат парламента, выдвинут партией «Кыргызстан», - 37.633 подписи,

Кубан Чороев, председатель правления ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация», - 39.808 подписей,

Токтайым Уметалиева, председатель ассоциации НКО и НПО, – 48.777 подписей,

Темирбек Асанбеков, председатель партии «Мекен Ынтымагы» – 33.269 подписей,

Камила Шаршекеева, ректор Международного университета Центральной Азии – 39.237 подписей.

Подписные листы лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, который 16 августа был осужден на 8 лет лишения свободы, признаны недействительными из-за нарушений правил финансирования избирательной кампании.

Центризбирком продолжает проверять подписные листы семерых кандидатов: Адахана Мадумарова (партия «Бутун Кыргызстан»), бывшего вице-премьера временного правительства Кыргызстана Азимбека Бекназарова, эксперта по региональной безопасности международного уровня Таалатбека Масадыкова, выдвинутых «Патриотической партией «Ата-Журт» Ахматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиева, первого вице-мэра Бишкека Эрниса Зарлыкова и лидера партии «Эл учун» («За народ») Арстанбека Абдылдаева.

Напомним, 6 августа четыре кандидата в президенты - Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев - объявили об объединении и намерении выставить единого кандидата в президенты. Пока их решение по этому вопросу не обнародовано.

Всего о желании стать кандидатом поначалу заявили 59 человек, в том числе 11 были выдвинуты политическими партиями. Пятерым ЦИК отказал в регистрации из-за отсутствия сертификата о сдаче теста на знание государственного языка, еще 15 человек не сдали подписные листы в установленный срок, остальные по той или иной причине сами отказались от участия в борьбе за пост главы государства.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.

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