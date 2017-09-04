Украина официально объявит Россию агрессором: будет ли война?

30.08.2017 12:24:45

Все политические телешоу, информационные агентства и СМИ в целом говорят о том, что Украина хочет официально объявить Россию «страной-агрессором». Меня завалили вопросами по этому поводу в соцсетях. Спрашивают в основном о том, означает ли это решение украинского президента готовность Украины объявить войну России или начать новую фазу активных боевых действий на Донбассе.

На мой субъективный взгляд объявление войны России исключено. Порошенко может это сделать разве что в глубоком пьяном бреду и то, в этом случае его остановит американское посольство. Насчет объявления России страной-агрессором, как индикатора нового витка активных боевых действий на Донбассе, мне эта версия тоже кажется очень сомнительной. Даже Порошенко понимает, что украинская армия вряд ли переживет второй Иловайск. А второй Иловайск обязательно будет, если ВСУ захочет повторить свои приключения прошлых лет.

Помимо этого, я не вижу в сложившейся ситуации какой-то отмашки из Вашингтона по этому поводу и явно не вижу какой-то готовности к последствиям такого шага. Даже Курт Волкер, когда говорит об украинской проблеме, угрожает России не эскалацией конфликта, а уже всем надоевшей изоляцией и технологическим отставанием из-за продления и усиления санкций. ВСУ пока даже джавелинов не дают, так что слабо верится, что вот прямо после принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором собственно и будет указанно что Россия — это страна-агрессор, ВСУ с правосеками пойдут штурмовать Донецк. Это не значит, что такого в принципе не может быть. Может, ведь это Украина — страна идиотских чудес. Но такой вариант развития событий может произойти только в случае какой-то невероятной украинской самодеятельности, а вся украинская самодеятельность всегда плохо заканчивается для Киева.

Я знаю, что у российского гражданина, который привык мыслить логично, обязательно возникнет вопрос – а зачем тогда объявлять Россию страной-агрессором и вообще зачем Порошенко всё это делает?

Объяснение есть, и оно находится в сфере пропаганды, политтехнологии и немножко психопатологии, потому что творящееся у наших соседей по глобусу безобразие попахивает шизофренией.

Давайте вспомним классику. Давайте вспомним лозунги из знаменитого романа «1984»:

Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.

Ничего не напоминает? А давайте попробуем разложить на составные части украинскую пропаганду, которая, кстати, по большей части копирует пропаганду российской либерды из 90-х. Получается примерно так:

«Убийство сограждан — это путь к объединению нации. Повышение тарифов — путь к процветанию. Продажа земли — путь к независимости.»

Список таких лозунгов, которые вбивают в головы украинцев, и которые кстати вбивали и в наши головы в 90-е, легко можно продолжить. Вся фишка стабильности киевского режима заключается в том, что он создает в голове украинских граждан некую виртуальную реальность, которая никак не пересекается с настоящей реальностью. Практика показывает, что если в голове человека эта виртуальная реальность уже сформирована, то единственный способ сравнительно быстрого излечения — это вывести человека из Украины и дать ему месяц пожить в Москве, перерезав весь контакт с украинским инфополем. Тогда у него случается сначала когнитивный диссонанс, а потом виртуальная реальность в голове рушится, и он начинает воспринимать окружающий мир адекватно.

Зачастую это очень больно и человек хочет назад в удобную «украинскую реальность». Таких примеров полно, мне рассказывали много историй об украинских гастарбайтерах, которые в России за две недели становятся ватниками и имперцами, а потом уезжают на Украину и через две недели начинают скакать. Жалко психику людей, но тут ничего не поделаешь, решение жить в реальном мире, в котором нет процветающей Украины с великими европейскими перспективами, может принять только сам человек.

Так вот, схема Порошенко с созданием виртуальной реальности для всей страны работает отлично, но у нее есть огромный минус — иногда плебс, причем вооруженный и агрессивный плебс, начинает задавать неудобные вопросы и угрожать неповиновением из-за того, что действия президента расходятся с той виртуальной картинкой, в которую их погрузили. Если на Донбассе стоит российская армия, и если «конно-десантные буряты» готовы чуть ли не завтра штурмовать Киев, то почему до сих пор России не объявлена война? Почему Порошенко ведет переговоры с Путиным? Почему до сих пор идет какая-то торговля с Россией? Почему не введен визовый режим?

Даже общество, которое принудительно погрузили в состояние коллективной шизофрении может задавать вполне логичные вопросы и если не давать агрессивным эмоциям наиболее радикальных шизофреников какого-то выхода, то это может привести к бунту, а бунт не нужен. При этом Порошенко не может реально объявить России войну, так как понимает, что он вряд ли выйдет живым из последующей заварушки.

И вот в качестве успокоения агрессивного сегмента общества, и в качестве инструмента удержания власти, он должен постоянно делать какие-то яркие, эмоциональные, громкие и абсолютно бесполезные жесты. Подать в суд на Россию за Крымский мост — хорошая идея. Назначать крымских чиновников, при том что все они сидят в Киеве, а в Крыму над ними смеются — тоже отличный ход, который понравится больным коллективной шизофренией. Объявить Россию агрессором — вообще замечательно, потому что дает выплеснуться негативным эмоциям населения. Полагаю, что у Порошенко еще целый вагон таких бессмысленных, но ярких медийных жестов.

Думаете, Волкер просто так заявил, что Киеву нужно забыть про ядерное оружие? Нет, он просто понимает, что в какой-то момент Порошенко придет в голову гениальная идея — успокоить шизофреничное украинское общество заявлением, что Украина начнет ядерную программу и потом покажет России кузькину мать. Волкер, как нормальный человек и дипломат, понимает, что после такого официального заявления против киевского режима будет немедленно проведена военная интервенция, причем европейцы сделают вид, что так и надо, а Вашингтон не сможет как-то защитить своих вассалов.

У американцев сейчас сложная задача — нужно ограничивать тот бред, который Порошенко и его команда несут на официальном уровне — это с одной стороны. А с другой стороны, запретить это полностью — нельзя, потому что Украина взорвется без такой эмоциональной подпитки. Так что Порошенко будет продолжать в том же духе и периодически будет поднимать ставки, а его заявления не должны нас особо волновать.

Волновать нас должно другое — что потом делать с несколькими десятками миллионов людей с поврежденной психикой, которые будут жить прямо у наших границ даже после того, как нынешний формат украинского государства прекратит свое существование. Как минимум нужно хорошо поработать над тем, чтобы самим не заразиться. А вот будущим руководителям переформатированной Украины стоит уже сейчас крепко задуматься о том, как вылечить и стоит ли вообще лечить жертв украинской коллективной шизофрении.

Руслан Осташко

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