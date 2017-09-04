Латвия не признает понятие «русскоязычное меньшинство»

30.08.2017 12:19:14

Как заявили «Известиям» в МИД страны, термин якобы дискриминирует другие национальные группы, ставя во главу угла языковую, а не этническую принадлежность. В латвийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в республике права нацменьшинств не нарушаются и положение русского языка опасений не вызывает. Однако, как замечают эксперты, риторика и действия руководства страны, также ряд принятых в последние годы законов полностью противоречат таким декларациям.

В ответ на запрос «Известий» о положении русскоязычного меньшинства в стране дипломатическое ведомство в Риге дало развернутый комментарий. В МИД Латвии заявили, что страна — против использования термина «русскоязычное меньшинство», так как он подрывает идентичность других этнических групп, проживающих на территории республики, как, например, украинская или белорусская диаспора. Более того, в ведомстве заметили, политика властей на деле «направлена на улучшение положения нацменьшинств».

«Каждый человек, говорящий на русском языке, может считаться «русскоязычным» и при этом не быть связанным с каким-либо национальным меньшинством, — отметили в МИД Латвии. — Этот подход противоречит целям, установленным латвийской политикой в ​​целях укрепления идентичности всех ее национальных меньшинств, а также международных стандартов в этом отношении».

В ведомстве добавили, что Латвия не только защищает, но и широко поддерживает языки национальных меньшинств, образование и культуру. Так, отмечают в ведомстве, страна предлагает уникальную систему образования с государственными программами на семи языках: русском (94 школы), польском (4), белорусском (1), украинском (1), эстонском (1), литовском (1) и иврите (2).

Несмотря на подобные заявления, с момента обретения независимости Латвия регулярно подвергается критике правозащитников. Коллективные обращения по вопросу дискриминации нацменьшинств направлялись в международные организации (Совет Европы, ООН, Евросоюз) и суды (Международный уголовный суд).

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с «Известиями» отметил, что в Латвии давно отказались от прав нацменьшинств.

— Термин «русскоязычное меньшинство» широко используется в мире. Но западные страны поощряют действия Латвии, так как для них важно сохранять напряженность между Россией и Прибалтикой, которая является передним краем борьбы с Москвой. Иначе бы они, например, давно потребовали решить проблему «безгражданства», — сказал депутат.

После распада СССР многим представителям русскоязычного населения был предоставлен статус неграждан, в результате чего они лишились основных прав (сейчас в стране около 300 тыс. апатридов, а это примерно 14% населения). Речь идет, например, о запрете голосовать на выборах, занимать государственные должности или служить в армии.

Русскому языку не был предоставлен статус регионального, и он считается иностранным вопреки тому, что в ряде городов (Рига, Резекне, Даугавпилс) численно доминируют жители, для которых первым языком является русский (всего в Латвии более 35% населения говорят на русском). Таким образом, людям фактически запрещено использовать родной язык в общении с местными властями, а для чиновников даже предусмотрены штрафы в случае нарушений этих требований. Так, например, мэр Риги Нил Ушаков в этом году был оштрафован Центром госязыка на €50 за общение на русском языке во время неформальной встречи со школьниками.

Ограничения не обошли и сферу образования. В 2004 году были приняты законодательные поправки, которые допускают в средних школах преподавание на языках меньшинств не более 40% объема учебного материала. А нововведения с будущего учебного года и вовсе подразумевают сдачу централизованных экзаменов для учеников 9-го и 12-го классов нацменьшинств только на латышском языке. По мнению многих правозащитников, главная цель таких шагов — полностью выдавить русский язык из государственной системы образования, так как новые меры вынудят русские школы постепенно перейти на латышский язык в преподавании.

Дмитрий Лару, Анна Халитова

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