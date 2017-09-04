Как в Молдове покупают умы людей

30.08.2017 12:11:53

Седовласые женщины держали в руках баннеры с цитатами авторитетных экспертов Венецианской комиссии и даже лидера прозападной оппозиции Майе Санду.

Очередную годовщину своей независимости наша многострадальная Родина отметила на фоне протестных акций. На этот раз на смену школьникам старших классов и безработным румынским националистам пришли пенсионеры.

С одной стороны наших сограждан можно понять: нищенские пенсии и полное отсутствие социальной инфраструктуры делают их жизнь крайне тяжелой. Каждый день людям преклонного возраста приходится бороться за выживание.

Апеллируя такими лозунгами, организаторы акции загодя начали приглашать людей выйти на протесты.

«Человеку в преклонном возрасте многого не надо, но мы не можем молчать, смотря на зарплаты судей, прокуроров, депутатов, которые они получают из карманов своих граждан, но не заботятся об их жизни, не решают их проблемы» - заявлял в середине августа местным журналистам зампред Союза пенсионеров Николай Стратулат.

Иностранных же граждан, представителей международных организаций и людей, которые не разбираются в молдавской политике, могла приятно удивить осведомленность митингующих в макроэкономических и внутриполитических процессах. Ведь пожилые люди не только требовали повышения пенсий и увеличения финансирования социального сектора, - на их транспарантах были и лозунги иного характера.

Так, седовласые женщины держали в руках баннеры с цитатами авторитетных экспертов Венецианской комиссии и даже лидера прозападной оппозиции Майе Санду.

Первопричину своего бедственного положения митингующие увидели, естественно, в изменении избирательной системы. И неважно, что эта законодательная инициатива никоим образом не отразилась на уровне социальных пособий и никак не связана с развитием системы здравоохранения. Это гражданская позиция активистов и она не может не вызывать уважение у западных журналистов, моментально растиражировавших фотографии с мероприятия.

Остается добавить, что организаторы на улицах Кишинева без стеснения заявляли о своей поддержке внепарламентской оппозиции и призвали всех участников присоединиться к протесту против президента Игоря Додона, запланированному на 17 сентября.

Необходимо выделить и еще одно требование пенсионеров: кредиты ЕС и иных международных институтов должны быть потрачены на повышение пенсий. Действительно, весьма логичное требование. В молдавских СМИ мы с завидной периодичностью можем прочитать об «успехах» в финансовом секторе: Международный валютный фонд, Америка, ЕС, Великобритания постоянно снабжают нашу страну щедрыми ссудами. Так почему же эти деньги не идут на улучшение жизни пожилых людей?!

Этот вполне закономерный вопрос наверняка неоднократно задавали себе не только люди, вышедшие на улицы молдавской столицы, но и многие другие жители Молдовы.

Однако ответ на него пост и лаконичен. При выделении денежных займов страны Запада выдвигают условие: получатель кредита должен сократить финансирование социальной сферы. Так, именно по требованию руководства Международного валютного Фонда на берегах Днестра стартовала антинародная пенсионная реформа, направленная на повышение возраста выхода на заслуженный отдых.

Характерно, что и здесь митингующие попытались обвинить президента Додона… Например, по словам одной интеллигентной бабушки, прожившей всю жизнь в Кишиневе, «социалисты плохи тем, что пытаются заморозить повышение пенсий на деньги МВФ…»

Что ж, мы не вправе обвинять людей, которые доведены до отчаяния олиграхическим правительством подконтрольным олигарху Плахотнюку, в стремлении хоть что-то изменить в стране. Однако когда они получают очередные несколько сот лей за участие в акции протеста под лозунгами, написанными за них кураторами из известных политических формирований, можно было бы позвонить своим друзьям и знакомым из Украины. Ведь на майдане люди тоже боролись против олигархов и антисоциальной политики, а в итоге получили «шоколадного короля», который каждый год увеличивает свое состояние.

В сложившейся ситуации не может пугать и апатия этих бабушек и дедушек. Ведь если так легко купить их участие в митингах, то, как дешево они готовы продать свои голоса на грядущих парламентских выборах?!

Александр Медведев, Молдова

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