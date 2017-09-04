Встреча Волкера и Суркова: Позиция США по Украине меняться не будет

30.08.2017 12:04:17

21 августа в Минске состоялась встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представитель госдепартамента США по урегулированию украинского кризиса Курта Волкера. Последовавшие интервью Волкера украинскому телеканалу «Прямий», российскому телеканалу «Дождь», британскому изданию Financial Times, германскому Deutsche Welle, а также ряд других сопутствующих событий позволяют судить о позиции США в украинском кризисе вообще и на переговорах, в частности. Кроме того, можно констатировать, что американский представитель по Украине весьма умело использует СМИ для продвижения американской позиции по Украине в то время, как российская сторона привычно отмалчивается.

Перечислим тезисно и в обобщенном виде предложенное Волкером видение украинского конфликта:

— нерешенный конфликт на востоке Украины не даст наладиться отношениям между Россией и США. Конфликт надо разрешить в течение ближайших несколько месяцев;

— ситуация в регионе Донбасса больше напоминает «горячую войну», нежели замороженный конфликт;

— конфликт на Украине только обостряется, и «все будет становиться только хуже»;

— на Донбассе присутствуют российские войска. Там есть российская военная техника и оборудование. Присутствие военной техники создает конфликт;

— «большинство нарушений режима прекращения огня идет от российской стороны», т. е. «российская сторона» является участником конфликта;

— Россия готова смириться с санкциями и сохранить существующее статус-кво на Донбассе. Россию устраивает замороженный конфликт. США не устраивает подобная ситуация;

— Минский процесс не решает проблему безопасности и политического решения. Но Россия должна соблюдать Минские соглашения;

— проблема Крыма и Донбасса рассматривается США в «едином пакете». «Для правительства США нет никакой разницы между Донбассом и Крымом. В обоих случаях это противозаконная агрессия — оккупация» (Волкер — «Дождю»).

В качестве первого шага для решения конфликта Волкер предлагает вывести с Донбасса российские войска и, надо понимать в логике американского спецпредставителя, — тяжелые вооружения и оборудование. Остается неясным, распространяется ли определение «российские войска» на все вооруженные силы ЛДНР — ведь и их Волкер относит к «российской стороне», или проблема рассматривается существенно уже? В частности, президент Петр Порошенко во время визита в Киев министра обороны США Джеймса Мэттиса определил численность российских войск, присутствующих на Донбассе, в 3 тыс. человек. Полагает ли Волкер, что вывести надо именно этот контингент?

Заявленная позиция Волкера не является исключительно его мнением. Министр обороны США Мэттис во время пребывания в Киеве сам высказался в духе Волкера о присутствии российских войск на Донбассе, о единстве позиции США по Крыму и Донбассу и т. д.

Таким образом, согласно американской позиции в преддверии нового тура переговоров по Украине, Минские соглашения сохраняются, но только как общие рамки урегулирования — некая, хочется сказать «магическая», формула. Параллельно Минску США выстраивают дополнительный двухсторонний механизм урегулирования со своей логикой решения проблемы. Нормандский формат становится как бы второстепенным, а выполнение Минских соглашений Украиной отодвигается на второй план или вообще игнорируется. «Мы [т.е. американцы] выполняем разную работу. Они [т.е. немцы и французы] тщательно следят за выполнением Минских договоренностей, пытаются использовать нормандский формат, чтобы добиться результата. США вносят другой вклад» (Волкер — «Дождю»). «США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в нормандском формате. Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его» (Волкер — Deutsche Welle).

США добиваются от российского руководства кардинального решения по конфликту на Донбассе. «Сейчас нам надо выработать стратегическую волю для принятия решения на стратегическом уровне: собираемся мы решить эту проблему или нет? Если собираемся, то тогда мы можем использовать для этого Минский процесс. Но сначала нам необходимо выработать схему принятия решений». (Волкер — «Дождю») По мнению Волкера, речь идет о принятии принципиального «политического решения» на самом высоком уровне, понятно, российского государственного руководства. Здесь интересно то, что о переговорах с Сурковым Волкер выразился в том смысле, что «мы пришли к единому мнению, что статус-кво не принесет ничего хорошего никому».

Сразу же после публичного озвучивания Волкером его позиции по конфликту в Киеве напомнили о рассмотрении уже в ближайшее время, осенью, Верховной радой закона «о реинтеграции Донбасса», который закроет возможность выполнения Украиной пунктов Минских соглашений по части признания прав «отдельных районов», выборов, проведения амнистии и т. д. Подготавливаемый закон определит ЛДНР («особые районы») в качестве «оккупированных территорий», а Россию объявит «страной-агрессором», впрочем, без объявления состояния войны между Россией и Украиной. Аналогичным образом Волкер в интервью телеканалу «Дождь» в Вильнюсе 22 августа открыто уклонился от определения конфликта как «российско-украинской войны» — на конкретный вопрос журналиста он ответил: «Давайте я немного по-другому проанализирую ситуацию». Таким образом, США и Украина согласны с логикой т.н. «прокси-войны» и готовы действовать в ее логике: «Оккупация» есть, но состояния войны нет.

Главное в Минских договоренностях по Донбассу для США, высказанное Волкером: «В конце концов, Россия признаёт, что согласно Минским соглашениям, эти территории должны быть возвращены Украине. Они снова должны стать частью Украины и не быть оккупированной территорией». Это главный, с точки зрения США, аспект Минских договоренностей, и именно он позволяет обвинять Россию в их невыполнении. Все остальное в Минских соглашениях не интересно США и их союзникам. Касающееся внутренних дел Украины — это уже частности, о которых легко можно забыть, тем более, что невыполнимые пункты Минских соглашений навязаны Украине по итогам военных поражений. Но при всем этом санкционированные ООН Минские соглашения остаются в силе и сдерживают Россию в украинском конфликте, и это очень важный их аспект, который ценят в США, Германии и Франции. Отсюда постоянные заявления о необходимости выполнения Минских соглашений.

О том, что «санкции остаются до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения»… Новые санкции Россия будет как раз получать за невыполнение Минских соглашений, для выполнения которых, как утверждает Волкер, нужно создать главное предварительное условие безопасности — вывести войска с Донбасса.

Москва, как утверждал Волкер в интервью Financial Times, рассчитывала, что администрация Трампа займет более мягкую позицию по Украине, чем предыдущий президент, но в Вашингтоне, напротив, обеспокоены тем, что конфликт на Донбассе ушел с первых полос. Несмотря на смену власти в США и во Франции, общий подход Запада по украинскому вопросу не изменяется, заявил Волкер.

Чтобы побудить российское руководство пойти на принципиальное «политическое решение» по Украине, США еще до встречи Волкера с Сурковым обозначили вполне конкретную угрозу. Прием классический в дипломатии: за отмену угрозы от партнера по переговорам добиваются реальных подвижек в практической плоскости. В начале августа 2017 года ведущее американское издание Wall Street Journal сообщило, что Пентагон и госдепартамент предложили Белому дому план снабжения Украины противотанковыми и зенитными ракетами, а также другими вооружениями, которые будут определены в качестве «оборонительного оружия».

Министр обороны Джим Мэттис во время пребывания в Киеве пообещал помочь Украине противостоять российским нарушениям ее суверенитета и сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность предоставления «оборонительного оружия» украинским военным. Министр обороны Степан Полторак заявил, что украинские военные готовы принять американское «оборонительное оружие», если президент Трамп одобрил бы эту передачу. Сам Порошенко заявляет, что противотанковое оружие будет использоваться для сдерживания дальнейшей российской агрессии. Сторонники поставок вооружений на Украину в США обосновывают эту акцию фактическим провалом Минских соглашений 2015 года. Логика такая: если соглашения провалены, то Украина нуждается в оборонительном оружии, чтобы защитить себя от возможного возобновления российских атак. В финале этого цикла угроз в интервью Financial Times Волкер подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия.

Вспомним, что в 2015 году после Дебальцево и заключения Минска-2 некие бывшие высокопоставленные американские чиновники призвали администрацию президента Барака Обамы направить на Украину оборонительных вооружений и оборудования на $ 3 млрд. Речь шла о военной помощи. Президент Обама решил не предоставлять подобную «помощь» под предлогом того, что поставки американского «оборонительного оружия» Украине могут побудить президента Путина «повысить ставки» в конфликте. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда решительно выступила против предоставления американского оружия, когда этот вопрос рассматривался президентом Обамой.

Теперь Волкер утверждает: «Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне и люди относятся к этому очень серьезно. Конечно, решение будет за президентом».

На практике речь идет о сравнительно небольшой сделке с Украиной на $ 50 млн по приобретению переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. Это не помощь, а покупка. ПТРК — достаточно дорогое изделие: около $ 100 тыс за ракету в пусковом контейнере и $ 126 тыс за командно-пусковой блок.

Если посмотреть на проблему в общей политической плоскости, то дело не выглядит ободряюще для Украины. Ведь в общей политике США поставки американцами вооружений странам-клиентам часто означают, что США не хотят распространять на эти страны свои гарантии безопасности. Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямий» подтвердил, что Украина в настоящее время не готова для вступления в НАТО.

Кроме того, из-за запущенной при Трампе общей политики экономии бюджетных расходов, в том числе сокращения военной помощи союзникам и партнерам, безвозмездная военная помощь Украине на 2017 финансовый год была урезана до $ 175 млн. Сейчас с ориентацией на эту сумму, которой оперирует Пентагон, среди приоритетов — это поставка украинским военным американских средств радиоэлектронной борьбы. Но после возможного принципиального решения Трампа стало бы возможным скорректировать из этих сумм поставки в пользу оружия, пусть и в незначительных количествах. Нельзя исключать в свете последних устремлений Конгресса и ситуацию, когда после очередного обострения на Донбассе конгрессмены проголосуют за предоставление Украине помощи и определят объем необходимых бюджетных средств, а потом укажут президенту и министру обороны определиться с номенклатурой «изделий».

В американском издании New York Times из уст обозревателя издания Майкла Коффмана уже прозвучала критика предложения предоставить Украине «оборонительные вооружения». Коффман утверждает: «План администрации Трампа по предоставлению оружия Киеву — это серьезное политическое решение, которое может иметь долгосрочные стратегические последствия. США вступают в опосредованную войну с Москвой — в войну, к которой они не готовы… Сирия стала наглядным примером того, как можно проигрывать опосредованные войны, на который стоит обратить пристальное внимание, прежде чем США ввяжутся еще в один конфликт». И потом, по словам Коффмана, «предложение отправить оружие на Украину является несвоевременным. Уже более двух лет Россия не ведет активного наступления и не пытается захватить значительные участки территории Украины». Нет наступления — не нужно и оружия. Вариант «наступления» украинской стороны Коффман не рассматривает, поскольку для него дисбаланс в военных потенциалах РФ и Украины очевиден.

Сейчас нам остается надеяться, что президент Трамп прислушается к подобному мнению, которое высказал Коффман. Кроме того, например, известно, что нынешний директор по Европе и России в Совете национальной безопасности США и ключевой советник Трампа по региону Фиона Хилл в бытность свою экспертом Института Брукингса не считала целесообразной поставку американских вооружений на Украину. Опять же будем надеяться и верить в то, что Хилл сохранила подобную позицию. Что касается ключевого участника в принятии решений, то можно заметить, как Трамп из поля надежды на улучшение отношений перемещается в поле надежды на то, что он станет сдерживающим фактором для «американских ястребов» на украинском направлении, таких как Мэттис или Волкер.

Еще один интересный аспект. В своем интервью 26 августа на телеканале «Прямий» Курт Волкер объявил, что решение Украины отказаться от атомного оружия в 1995 году было правильным. Разумеется, в этом вопросе Волкер придерживается последовательной линии американской политики нескольких администраций — не поддерживать ядерное распространение. Однако, с другой стороны, можно заподозрить, что атомная тема в случае с Украиной может быть использована в качестве меры воздействия на европейцев. Если Украина в свое время отказалась от ядерного оружия, то сейчас в ситуации «военной агрессии» России ее можно компенсировать поставками обычных вооружений без возвращения к вопросу о возможном восстановлении ядерных амбиций Киева. Подобная логика может убедить сомневающихся в Европе.

Отметим, что пока Германия молчит по поводу возвращения к теме поставок американских вооружений на Украину. По-видимому, близящаяся к завершению избирательная кампания в этой стране дает канцлеру Меркель повод игнорировать подобного рода острые темы, подкидываемые американцами. Но что будет после выборов? Какой ответ даст Меркель после них? Очевидно, что канцлер также полагает, что как-то нужно воздействовать на Путина, чтобы он стал выполнять Минские соглашения так, как их понимает Меркель.

В комментариях российских СМИ поставки американских ПТР на Украину определили как меру, которая никак не может повлиять на военную ситуацию. Разумеется, в этом есть определенный цинизм, поскольку от подобного рода оружия могут пострадать разве что отдельные «трактористы». Шире — это оружие в спектре других вооружений будет убивать наших соотечественников на Донбассе. С этой точки зрения, возможные поставки американских «Джавелинов» на Украину, пусть они будут небольшими по количеству единиц, с военной и гуманитарной точки зрения никак нельзя назвать не значащими.

Но намечаемое американскими ястребами мероприятие, разумеется, в большей степени имеют политическое значение. Ведь Обама в свое время указывал, что поставки американского оружия на Украину могут заставить Путина «повысить ставки». Возможное решение о поставках, следовательно, будет означать, что или Обама ошибался, или американцы больше не боятся «повышения ставок» со стороны Путина. С другой стороны, высказывание Обамы о «повышении ставок» давно заставляло подозревать о наличии неких неформальных договоренностей между руководством РФ и США о взаимном отказе от повышения уровня конфронтации. Условно говоря, Новороссия пошла в обмен на ограниченную вовлеченность США в военный конфликт.

Нелетальное оборудование передавать Киеву можно, а вот вооружения — нельзя. Таким образом, начало поставок американских вооружений на Украину будет означать, что США пересекают прежде проведенные линии и очевидно их стремление не понижать, а повышать уровень военного конфликта с Россией. Одновременно в США не верят в то, что Россия, обложенная санкциями и под угрозой новых санкций, может как-то серьезно ответить на Украине.

Сейчас на Западе заметили одно последнее высказывание председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федора Лукьянова. По его словам, у российского руководства «нет никакого желания какой-либо эскалации». По его словам, в Москве царит «замешательство», и она занимает выжидательную позицию, после того как администрация Трампа не оправдала ее надежд на резкое улучшение отношений с США. Подобное состояние дел в Москве с «замешательством» и дает американцам повод попробовать давлением и угрозами изменить позицию президента России по Донбассу.

Из происходящего сейчас можно сделать ряд выводов. России не удается заморозить военный конфликт на Донбассе. Военные действия продолжаются в позиционном режиме. Российский курс на замораживание конфликта настолько явственен, что у ее противников возникает желание противодействовать ему. Достаточно простые возможности для этого предоставляет Киев с его «АТО».

России не удалось стабилизировать политическую ситуацию на Украине в минимально приемлемом для нее ключе (нейтральность, федерализация и «Крым наш») посредством Минских соглашений. У России, согласившейся на Минские соглашения, нет каких-либо возможностей воздействовать на внутреннюю ситуацию. А сама Украина не хочет разваливаться. В подобном состоянии дел Украина, поддерживаемая США и Германией, не стала выполнять свою часть Минских соглашений. Более того, Минские соглашения были трансформированы настолько, что стали и средством сдерживания, и средством давления на Россию.

Не удалось России ввести конфликт на Украине в контекст общих отношений с США и их союзниками по дальним кризисных точкам. Надежды на то, что Украина в интересах США уйдет на второй план, также оказались необоснованными. Но здесь правда и то, что США при Трампе «активировали» сразу много конфликтов по всему миру, и украинский — только один из них. США явно хотят сразу решить несколько проблем, и это дает надежду на то, что они не смогут этого сделать. Поэтому, по всей вероятности, угроза, озвученная Волкером, будет проигнорирована российским руководством, а реально осуществленная — встретит лишь риторический ответ в виде официальных протестов.

Позиции США в конфликте на Украине достаточно последовательны и замена Обамы на Трампа пока никак не повлияла на них. При текущем уровне конфликта на Украине США практически ничего не теряют, но приобретают от продолжающейся дестабилизации буферной территории между ЕС и Россией. Отсутствие активного противодействия лишь побуждает США искать новые возможности для наступления по всему возможному спектру: международной политики, экономики, финансов и военному делу. В результате ситуация на украинском направлении для России стабильно не улучшается.

Дмитрий Семушин

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