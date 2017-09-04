Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты. Она пролетела более 2,5 тысячи километров и упала в Тихом океане. Часть полета проходила над территорией Японии, там была объявлена тревога. Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание по требованию США, Японии и Южной Кореи. В студии "Время покажет" обсуждают новое обострение на Корейском полуострове и пытаются понять, чего хочет добиться КНДР и какой будет реакция мирового сообщества.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Время покажет».

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