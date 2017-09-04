Грузинская оппозиция вызвала правительство в парламент из-за обращения к России во время пожаров

29.08.2017 13:43:50

Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» вызвала правительство в парламент из-за обращения к России за помощью во время пожаров в Боржомско-Харагаульском национальном парке.

Как заявила депутат-«национал» Саломэ Самадашвили, «мы обязаны поставить вопрос ответственности правительства из-за непонятного обращения к России, пока не были полностью исчерпаны другие возможности».

«Вопросов у нас много», - сказала она.

Во время пожаров между спецпредставителем премьер-министра Грузии по России Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоялся телефонный разговор.

Грузия обращалась к различным международным организациям и к разным странам, чтобы эффективнее отреагировать на пожары. Россия была готова выделить техническую помощь. Но потом она не понадобилась.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.