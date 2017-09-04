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Детали
Европарламент озаботился ростом неофашизма на Украине
|29.08.2017 13:39:58
Группа депутатов в Европарламенте (ЕП) создает специальный формат рабочей группы для обсуждения проблемы распространения неофашистских настроений на Украине. Как передает издание «Известия», первые слушания по этой теме пройдут 27 сентября — организаторы считают важным показать «объективную картину того, что происходит в стране». На встречу приглашены все депутаты ЕП. Ожидаются также и гости с украинской стороны.
С инициативой организовать постоянные дискуссии о росте радикальных настроений на Украине выступили представители фракций «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера» и «Зеленые — Европейский свободный альянс». Один из главных инициаторов слушаний заместитель председателя комитета ЕП по отношениям с Россией Йиржи Машталка рассказал журналистам, что главная цель заседания — откровенно обсудить проблему фактического поощрения украинских радикалов со стороны киевских властей и отсутствие однозначно негативной оценки этого явления европейским сообществом. По его словам, участники, в частности, рассмотрят «героизацию фигуры Степана Бандеры, а также трагедию в Одессе», которая произошла в мае 2014 года.
Как отмечают представители инициативной группы, в Европе, в полной мере ощутившей на себе все последствия фашизма, не должно быть места никаким неонацистским проявлениям. Как подчеркнул Йиржи Машталка, самое главное — объективно и аргументированно рассказать о происходящем в стране, а не скатываться к пропаганде или «распространению ложной информации».
Уже известно, что на слушания должны приехать украинский журналист и политзаключенный Руслан Коцаба, один из адвокатов матери убитого Олеся Бузины, лидер ныне запрещенной в Киеве Коммунистической партии Петр Симоненко. Приглашения были высланы в адрес ряда правозащитных организаций и в адрес украинского постпредства при ЕС.
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