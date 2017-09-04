США назначили в Минскую группу по Карабаху нового представителя

29.08.2017 13:37:19

Карьерный американский дипломат Эндрю Шофер назначен новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

«Господин Шофер принесет с собой в эту должность большой опыт работы в Европе и международных организациях», — говорится в заявлении Госдепа США.

Правительства Армении и Азербайджана были заранее проинформированы о назначении нового сопредседателя.

До назначения сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер был поверенным в делах представительства США при ООН и других международных организациях в Вене. С 2011-го по 2014 год был заместителем главы дипмиссии США на Кипре, а также в разные годы работал в посольствах США в Кувейте, Бахрейне и России.

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