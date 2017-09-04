Сокращение субсидий: как власть отучает украинцев от «иждивения»

29.08.2017 12:22:00

На Украине начали действовать новые правила относительно субсидий, в рамках которых граждане, сэкономившие на потреблении газа и электроэнергии, могут с 1 сентября этого года претендовать на денежную компенсацию – выплаты начнутся в октябре-ноябре

Большая часть мер, принятая правительством, в конечном счете приведет к затруднению получения субсидий, к снижению числа граждан, имеющих на них право.

Так, заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах за полгода, а не год, как было ранее. Предусмотрено, что расчет субсидий на отопительный сезон в октябре проводится на основании доходов за первый и второй кварталы текущего года, в мае — на основании доходов за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Это, по словам экспертов, отсеет часть получателей субсидий, ведь с 2017 года минимальная зарплата на Украине составляет 3200 грн., а более низкие доходы конца 2016 года уже не будут учитываться. Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что без субсидии останутся также официально нетрудоустроенные люди, ведь безработным в доходы автоматически запишут 2 прожиточных минимума, а это 6400 грн.

Лишат субсидий и потребителей, задолжавших за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн., что эквивалентно 13,3 доллара). Ранее подобных положений не было. Причем совершенно не ясно как будут поступать в случае наличия споров между поставщиками и потребителями. Однако в Минсоцполитики считают, что подобное нововведение — позитив.

«Ранее субсидии лишали даже за долг 5, 10, 15 гривен. За любой долг. И ошибка компании при расчетах могла привести к потере субсидии. Теперь же эти минимальные долги на назначение субсидий влиять не будут», — утверждает вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Кроме того, внимательнее будут следить за перемещением людей, теперь запрещено назначать субсидии по месту регистрации и месту фактического проживания одновременно. Поэтому если человек переехал и не сообщил в органы, то он также потеряет субсидию.

Самое интересное в новых правилах — снижение на 25% социальной нормы потребления газа для бытовых нужд без счетчиков: при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения было 4,4 кубометра на одного человека в месяц, а стало — 3,3 кубометра; при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя было 7,1 кубометра на одного человека в месяц, стало — 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газового водонагревателя было 14 кубометров на одного человека в месяц, стало — 10,5 кубометра. Только такие урезанные объемы потребления газа и будут покрываться субсидиями, за остальное придется доплачивать.

К примеру, в прошлом отопительном сезоне семья из четырех человек в доме 60 квадратных метров, которая использует газ и для отопления, и для подогрева воды, и для приготовления пищи с субсидией могла сжигать 386 кубометров. Именно такой объем покрывала субсидия. В этом отопительном сезоне для этой же семьи норматив по газу сократят до 342 кубометров. Если продолжить тратить по старому нормативу, без субсидии придется заплатить за 44 куба газа. По действующему тарифу это 305,8 грн (с апреля этого года куб газа стоит 6,95 грн). В то же время семья из четырех человек в квартире площадью 60 квадратов, с центральным отоплением и газовой плитой, в прошлом отопительном сезоне могла сжигать со скидкой 3,28 Гкал тепла и 56 кубов газа. В этом отопительном сезоне субсидия компенсирует всего 2,58 Гкал и 42 кубометра газа.

Сократится на месяц и сам отопительный сезон как таковой. Если ранее субсидия назначалась с 1 октября по 30 апреля, то согласно новым правилам — с 15 октября по 15 апреля.

В чем причина сокращений

Что касается «монетизации» субсидий, то гражданам, которые фактически потребили меньше услуги, чем было предусмотрено субсидией, будут получать разницу в денежном эквиваленте, а именно до 135 грн за сэкономленную электроэнергию и около 700 грн за сэкономленный объем газа. Для этого нужно подать заявление в органы социальной защиты населения.

Речь идет о 50-100 грн в месяц. Эти суммы, по прогнозам экспертов, не станут весомым стимулом для массовой экономии и снижения потребления.

Все указанные выше меры направлены, по сути, на радикальное сокращение бюджетных трат на выплату субсидий, ибо в бюджете существует дефицит средств. И субсидии составляют весомую часть его расходов. С учетом постоянного роста тарифов на ЖКХ, правительство просто не учло тот ажиотажный спрос на них, который появился в течение прошлого года. В частности государство должно поставщикам услуг ЖКХ за компенсацию субсидий 34,9 млрд гривен ($1,33 млрд) по состоянию на май этого года.

Изначально в бюджете на субсидии заложено 48 млд грн, затем было дополнительно выделено еще 14,2 млрд. Но и этого в нынешних условиях критически недостаточно — к концу года общая сумма расходов по данной статье может добраться до 100 млд грн. По состоянию на сегодняшний момент, субсидией пользуются не менее 50% семей. Поэтому, с целью «выравнивания баланса» в правительстве решили усложнить условия ее получения и урезать число получателей, что ранее анонсировал скандальный министр соцполитики Андрей Рева, утверждавший, что «под нож» пойдут не менее трети. Ведь с точки зрения самооправдания у чиновников все гладко. Минималка выросла, уровень жизни растет. Слишком большие счета за коммуналку? Не беда, меньше есть будут.

Чего ожидать в дальнейшем

Урезание субсидий приведет к росту неплатежей за услуги ЖКХ и социальному взрыву, который выльется в ситуации наподобие погрома «Киевэнерго» 25 августа, где доведенные до отчаяния люди вымесили злость на офисе компании. Причина — недовольство всем, что связано с «Киевэнерго», заоблачными платежками, тарифами на тепло и воду, взятыми «с потолка» накопившимися долгами за ЖКХ. Ведь лишь в одном Киеве в течение июля задолженность пред компанией, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, выросла на 11 миллионов, в целом составив более миллиарда.

«Не ожидала, что мои однорайонцы так могут. Жаль, что не знала про эту акцию, настроение уже давно соответствующее. Зимой по жизни в хрущовке на Чоколовке — дубак, батареи чу-у-у-утеньку тёплые. Квитанции присылают, что, при температуре 16-18 градусов, моя квартира «хавает» своими 48 метрами более 1 гигакалории тепла в зимний месяц. Наглая мистификация! Жаловалась в ЖЭК, пеняют на «Киевэнерго». Те — на них, ясное дело. Правды не найти! Тысячи гривен ни за что — плати, а грейся — обогревателем, и потом ещё сверху такие же бешеные тысячи за электричество. Отключиться от их «услуг», которые никакой критики не выдерживают, просто технически невозможно. Ну не предусмотрено в хрущевках такое отключение и переход на индивидуальное отопление. Так что мы просто заложники, которые сделать ничего не могут, могут только счета получать с заоблачными цифрами или продать квартиру. Третьего не дано. На жалобы — никакой реакции. Потому-таки да, не удивило от слова совсем. Понимаю и разделяю гнев жителей нашего района», — написала у себя на Facebook киевлянка Любомира Коваль.

С нынешним уровнем доходов даже субсидии зачастую не спасают положение, а лишая их людей власть лишь провоцирует дальнейшее развитие недовольство и радикализацию настроения в обществе.

Виталий Диденко

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