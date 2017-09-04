Украина собралась официально объявить Россию "страной-агрессором"

29.08.2017 12:17:39

В украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса, который уже готов на 99%, впервые на законодательном уровне будет введено понятие России как страны-агрессора, Украина получит право на самооборону и не будет нести ответственность за ситуацию "на временно оккупированных территориях", сообщила в эфире "5 канала" представитель президента страны в Верховной раде Ирина Луценко.

"На законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", - отметила она.

По словам Ирины Луценко, "этот проект (закона - ИФ) фактически на 99,9% завершен, рассмотрен". Она отметила, что законопроект обсуждался с коллегами по "нормандскому формату" и экспертами из США.

Представитель Петра Порошенко в Верховной раде добавила, что законопроект, разработанный по поручению украинского президента, будет внесен на рассмотрение в парламент этой осенью.

В июне газета "Коммерсант" сообщала, что украинские власти намерены поменять стратегию на неподконтрольных территориях Донбасса и начать процесс сближения с этими регионами. По данным издания, законопроект предусматривает прекращение "антитеррористической операции" (АТО) и "мирную реинтеграцию" Донбасса. В документе также могут изменить правовой статус "оккупированных территорий".

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