Командир ЛНР Пластун: Информационную войну мы проигрываем

29.08.2017 12:14:08

Легендарный полевой командир ополчения ЛНР капитан Роман Омельченко (позывной «Пластун»), ненавидимый (и неоднократно «похороненный») бандеровцами, и теми, кто стремится вернуть Донбасс под ярмо олигархов, рассказал читателям «Колокола России» о своем боевом пути, ситуации в Донбассе и перспективах развития ситуации на Украине.

- Как протекала Ваша жизнь до Донбасса?

– Она не была какой-то особенной. О себе могу сказать, что я родовой кубанский казак, родился и вырос на Кубани, мои предки, запорожцы, пришли сюда вместе с первыми переселенцами. До войны я занимал должность заместителя атамана казачьего общества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Занимался военно-патриотической работой с молодежью. Так что ничем особенно от других не отличался.

- А как начался донбасский путь?

– Донбасс для меня начался с мая 2014 года, в тот день, когда мы перешли границу, проводился референдум. Оговорюсь, что когда только начался майдан и вышли студенты, по сути, я был согласен с ними. Их протест против коррупции, тотального воровства и взяточничества, их антиолигархический пафос и требование социальной справедливости мне были понятны, созвучны и вызывали симпатию. Но потом, когда на сцене появились эти подразделения «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России, – ред.), обученные и подготовленные, когда вылезли иностранные политики, в том числе польский премьер, Нуланд и все остальные, мне стало ясно, кто стоит за всем этим и заказывает этот концерт. Я четко понял, что цель – развал государства Украины и противопоставления его России. Оговорюсь, что я полагаю нас одним народом, объединенным кровным родством, одной землей, одной верой, одной культурой и традицией. Мы одна нация. Всегда мы стояли за эту землю плечом к плечу. Как сказал великий полководец и создатель десантных войск генерал Василий Маргелов, «неважно, какой у вас цвет кожи или разрез глаз, для врага вы всегда будете русскими». Уже после того, как я стал известен нашим противникам, они выходили на меня в социальных сетях, упрекали меня в предательстве своего народа. На что я им говорил: За мной стоит Православная вера, наша культура и традиция – за вами – НАТО и ЕС. Так кто из нас предатель? Все точки над «и» расставила трагедия в Одессе, показавшая, что новые силы, готовые выступить против бандеровцев и направить жизнь страны в правильное русло вряд ли справятся сами без нашей помощи. И я решил ехать сражаться за освобождение Родины наших предков и помочь чем смогу. Так я попал в батальон легендарного полевого командира Бэтмана, ныне погибшего Александра Александровича Беднова. Шел я, правда, к Бабаю, но так как границу мы переходили в Луганске, я попал в ГБР (группа быстрого реагирования, – ред.) «Бэтман». О чем никогда не жалел, и не жалею. Сан Саныч был очень грамотный и правильный командир, который переживал за каждого своего бойца. В подразделении была очень жесткая дисциплина. Не допускалось ни мародерство, ни распитие спиртного, ни противоправные действия в отношении населения.

- Какую должность Вы занимали?

- Начал рядовым бойцом, потом командиром отделения взвода, роты. Так что моя крайняя должность - командир роты.

- Какая была специфика и как она изменялась по ходу войны?

- Она была самой разной. Изначально наш батальон формировался как разведывательно-диверсионной. Соответственно и задачи мы выполняли - заходили и проводили разведку, осуществляли диверсионные операции в тылу противника. В связи с этими задачами и готовили бойцов. У Сан Саныча была хорошо поставлена работа с новобранцами, их обучение, были хорошие инструктора. Ну, а когда в Луганске оставалось всего 600 ополченцев вместе с командованием, мы сели в окопы и противостояли многочисленной и хорошо вооруженной группировке противника, действуя как обычная пехота. Я держал позиции сначала на луганском аэропорте со стороны Острой Могилы, затем была Хрящеватая, когда мы уже в окружении были. 24 августа 2014 года там же под Хрящеватой был ранен. Как раз в день независимости Украины у нас был сильный бой. Вернулся в строй, когда уже было якобы перемирие, 28 сентября. А все равно война продолжалась.

– Каково Ваше отношение, как участника ополчения, к договоренностям в Минске?

- Эти минские соглашения - что первое, что второе – это блеф. И Сан Саныч Беднов об этом говорил. Остановили ополчение и не дали доделать ту работу, которую мы могли бы сделать. То есть полностью выбить врагов за пределы Народных Республик. Более того, дали им укрепиться, подтянуть резервы, создать очень хорошие фортификационные сооружения, укрепрайоны. При этом, как такового перемирия не было, обстрелы так и продолжались. Ну, может, не с такой интенсивностью. Но вместо крупномасштабных боестолкновений, «Градов» и «Ураганов», непрерывно работают ДРГ, минометы артиллерия, гранатометы, стрелковка. Постоянно гибнут люди, Я солидарен с позицией, которой придерживался Беднов: минские соглашения – это предательство ополчения. Хотя справедливости ради отмечу, что это перемирие позволило также ЛДНР создать регулярные войска, привести их в более или менее надлежащий вид. Выстроить какую-то государственную структуру. Но, мое мнение, что мы могли это сделать еще в 2014 году.

- Как меняется противник?

- Он меняется коренным образом. Если по опыту 14-15 года серьезную угрозу нам представляли только наемники частных военных компаний, то сейчас ВСУ научились воевать, причем очень грамотно воюют. Они тоже, как и мы, учатся, получают боевой опыт. Плюс их обучают инструктора из США, Великобритании, Канады. Там много зарубежных инструкторов. То есть технически они грамотней воюют. Но все равно боевой дух у них невысок, их мотивация слабовата. И напора ополченцев, сражающихся за свои дома, они не выдерживают. Но соотношение потерь изменилось. Если в 14 году на убитого ополченца приходилось по 12-13 бандеровцев, то сейчас соотношение потерь 1 к 3. Это уже показатель качественного роста профессионализма украинских формирований.

– А в плане пропаганды как обстоят дела?

- Я действовал на мариупольском направлении, где показывает только украинское ТВ. Реально там несут такую ложь, что даешься диву, как люди вообще могут в это верить. Любой здравомыслящий человек будет проверять информацию по разным источникам. Но критически и трезво мыслящих там становится все меньше. Идет массовое зомбирование. Пропаганда, обращенная не к логике, а к эмоциям или даже к подсознанию делает свое дело. Бывает, смотришь их ролики и думаешь какой же я подонок (смеется). Помимо манипуляций идет и откровенная ложь. Сколько раз меня самого объявляли убитым. Работают пропагандисты очень серьезно. Отслеживали видео материалы, которые бойцы выкладывали в соцсетях. Нарезали, использовали в своих роликах фрагменты. Так вставляя съемки 2015 года на мариупольском направлении они «подтверждали» ротацию наших сил в 2017 году. На мой взгляд, информационную войну на данный момент мы проигрываем. Нашим СМИ, нашим масс-медиа нужно над этим серьезно думать и переламывать ситуацию, захватывать украинскую аудиторию.

- Меняется ли состав ополчения?

- Конечно, он меняется. Кто-то из идейных командиров ополчения погиб, кого-то убрали. Состав командования меняется. Ни для кого не секрет убийства самых авторитетных и уважаемых борцов за Новороссию. Многие идейные командиры Русской весны, пришедшие сражаться за русскую землю, за Православную веру, разворачиваются и уходят. Но, несмотря на это, состав ополчения остается боеспособным, и немало людей, которые, как и в 2014 году готовы стоять за свою землю до последнего. Если в 2014-15 годах российские граждане составляли 70% моего подразделения, то сейчас соотношение поменялось коренным образом. Теперь подразделения состоят на 30% из российских, и не только, добровольцев, остальные местные. Там есть сербы, словаки, итальянцы, американцы. Люди, которые не однобоко подходят к ситуации, и, видя беспредел, который творит украинская армия, встают на сторону ополчения.

– Кстати, о беспределе. С чем, на ваш взгляд, связаны обстрелы ВСУ населенных пунктов ЛДНР?

– Это целенаправленный огонь артиллерии ВСУ по жилым кварталам, Съехать, как в 2014 году на непрофессионализме артиллеристов, не получится. Когда они хотят, они могут точнехонько положить снаряды, куда им надо. У них и беспилотники, и автоматические системы управления огня с привязкой к системе глобального позиционирования. Они получили серьезный боевой опыт и хорошую подготовку. Идет целенаправленное огневое выдавливание населения. Пытаются полностью разрушить всю инфраструктуру, им нужна земля без людей. Да, и сама территория им, а, вернее их хозяевам, нужна только как плацдарм для наступления на Россию. В Киеве не скрывают, что готовят фильтрационные лагеря для жителей Донбасса, куда те пойдут после его захвата. По сути дела, они не оставляют людям ни малейшего шанса. Правда, тем самым они освобождают население края от ложных иллюзий, что удастся где-то кому-то отсидеться. Но в любом случае, после тех жертв и той крови, что там пролилась, ни о каком возврате речи быть не может. Людям тяжело, условия жизни суровые, но ни какими пряниками их не заманишь обратно на Украину. Пенсии получают 2 тыс., а 5 тыс. считается очень хорошей зарплатой. Люди выживают, но сдаваться не будут.

- Летом 2014 года добровольческие формирования неонацистов играли важную роль в операциях против Донбасса…

- Они и сейчас активно действуют, но все больше во втором эшелоне и выполняют задачи по зачистке инакомыслящих, тех территорий, которые они занимают. А также военнослужащих ВСУ, недостаточно лояльных киевскому режиму.

- Какими Вы видите перспективы развития ситуации? Часто приходится слышать о «сливе ЛДНР»

– Донбасс слить уже невозможно. Что же до Украины, то она себя исчерпала как государство и дискредитировала. Эта земля вернется к России, правда, возможно в ином статусе. В качестве Малороссии или как-то еще. На каких-то новых принципах, например, в качестве автономных республик или областей эти земли объединятся с нашей Родиной. Несмотря ни на что, значительная часть населения Украины сохранила и трезвый ум, и совесть. Они запуганы. Они разобщены, но я надеюсь, что они сумеют найти в себе силы объединиться, подняться и смести эту нечисть. Конечно, внутренним здравым силам нужна будет внешняя помощь, против жестокого репрессивного режима. И, когда люди поднимутся, ополченцы в стороне стоять не будут.

Беседовал Борис Джерелиевский

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.