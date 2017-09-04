Власти Казахстана успокоили «исламистов»

29.08.2017 11:43:27

Власти Казахстана не собираются запрещать гражданам носить укороченные брюки и бороды, традиционные для некоторых направлений в исламе, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на и.о. главы комитета по делам религий Еркина Онгарбаева.

Ранее стало известно, что в правительстве республики обсуждается законопроект, запрещающий гражданам носить предметы одежды «деструктивных идеологических течений». В частности, под запрет попадет одежды, скрывающая лицо, в том числе никаб.

«В настоящее время этот вопрос в отношении коротких брюк и бород не рассматривается. Вы ссылаетесь на Таджикистан, там такие есть такие нормы, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе определенные правила, которые регулируют эти вопросы. Мы на сегодняшний день такие нормы не принимаем», — пояснил Онгарбаев.

По его словам, запрет не будет распространяться лишь на тех иностранцев, которые обладают дипломатическим иммунитетом.

Что касается запрета на ношение внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к «деструктивным идеологическим течениям», то здесь речь идет о «свастике, атрибутах Ку-клукс-клана, или какие-то вещах, которые пропагандируют антисемитизм», уточнил чиновник.

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