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Рубрика / Политика

Молдавский коррупционер стучится к Трампу через Украину


29.08.2017 11:39:20

Вот уже четверть века как наша многострадальная Родина пытается прорубить себе путь в Европу, стать частью дружной и толерантной европейской семьи. На протяжении десятилетий мы слышим обещания про полноценное и беспрепятственное перемещение по всем странам Старого Света, про развитие систем образования и здравоохранения, доступность жилья и достойные зарплаты.

В итоге же вместо полноценного «безвиза» мы получили абсолютное безденежье, тотальную безработицу, погрузились в социальный, экономический и демографический кризис. Более того, некогда процветающая единая республика Советского Союза раскололась на два берега Днестра. И все это не последствия абстрактного термина евроинтеграция. У виновников сложившейся в Молдове ситуации есть конкретные имена и фамилии. В «расстрельный список» можно включить многих политиков, экономистов и государственных служащих. Возглавляет же его, бесспорно, главный коррупционер всех времен и народов – Влад Плахотнюк.

Однако еще в прошлом году наши сограждане дали четко понять правящим силам, что терпение их на исходе. Нам надоело жить в нищете, имея высшее образование работать ассенизаторами и дворниками на задворках Европы и выискивать вакансии строителей в российских мегаполисах.

Избрав президентом социалиста Игоря Додона, мы сделали первый шаг к выходу из сложившейся ситуации – следующим должно стать полное переформирование парламента. Сейчас существуют для этого все предпосылки. Так, по данным многочисленных социологических опросов партия «Плахи» - демократическая партия Молдовы – в полном составе должна покинуть высший законодательный орган страны. Признают это и наши заокеанские «друзья» из конгресса США.

Именно этим объясняется и ряд публикаций в авторитетном заокеанском издании «The hill» с критикой в адрес Плахотнюка и всего коррумпированного режима, и зарождение так называемой прозападной оппозиции во главе с госпожой Санду.

Осознавая неизбежность утраты действующих позиций, олигарх инициировал целый ряд мероприятий.

Так, часть его активов была направлена на финансирование прозападных политических сил: уже упомянутой Майе Санду, национал-либерального течения, возглавляемого экс-министром обороны Шалару и бывшим президентом Румынии господином Бэсеску. Не брезгует Плахотнюк помогать и откровенным фашистам, вскидывающим на площадях руки в фашистских приветствиях.

Тем не менее, приход к власти вышеназванных деятелей вынудит «Плаху» принципиально пересмотреть свой действующих статус публичного политика - ему придется уйти в тень. Хотя уровень его влияния, естественно, останется прежним.

Чтобы не расставаться со своим положением в обществе, не рисковать, назначая на должности лишь отчасти подконтрольных ему людей, Плахотнюк предпринимает все необходимые меры, чтобы попытаться сохранить существующее положение дел.

И здесь он может уповать лишь на помощь государственного департамента США, войска НАТО и безграничные по молдавским меркам финансовые вливания из средств американских налогоплательщиков.

Пытаясь вернуть былую поддержку в США, он практически ежедневно нагнетает обстановку в молдово-российских отношениях и в Приднестровском регионе, его едкие высказывания в адрес Москвы регулярно публикуются в подконтрольных средствах массовой дезинформации.

Однако на данный момент антироссийская риторика «Плахи» не принесла ожидаемого результата – в Белом доме его по-прежнему считают отыгранной пешкой и всего лишь обычным проворовавшимся коррупционером, имитируя борьбу с которым можно привести к власти нужных им людей.

Но, Плахотнюк не останавливает своих попыток. Так, на днях он приобрел несколько полос популярного украинского издания, на которых фактически прямым тексом поклялся в безграничной верности своим господам из-за океана.

Уверен, жителей Харькова, Львова, Херсона и Одессы на фоне внутренних социальных и политических проблем не интересует отношение олигарха к его прозвищу «серый кардинал», как мало интересуют их и будущие выборы в парламент Молдовы. При этом, журналиста из Украины не интересовала проблематика отношений Киева и Кишинева, положение украинской диаспоры в Молдове или же молдаван в «Незалежной» - подставной собеседник Влада П. задавал вопросы, касающиеся лишь внутриполитических процессов нашей многострадальной Родины и Партии социалистов.

Не думаю, что стоит пересказывать ответы олигарха, они и так понятны… Отметим, лишь тот факт, что в своем выступлении он открыто признал, что его партия стремиться фактически лишь к одному – победить социалистов, победить Додона и не допустить пересмотра сложившихся отношений с Брюсселем.

Что ж, издания, которые существуют за счет Плахотнюка моментально растиражировали его интервью… Только вот явно не это самоцель олигарха: через продажных журналистов своего подельника Петра Порошенко он вновь попытался достучаться до администрации президента США! Услышат его или нет?! На наш взгляд, это не так уж и важно, ведь окончательный выбор все равно останется за нами, за молдавским народом.

Александр Медведев, Молдова 

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