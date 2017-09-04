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|28.08.2017
|Источник: Первый канал
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Тема выпуска – внешняя политика Польши. Эксперты анализируют заявления польских властей, вызвавшие резонанс в Европе, обсуждают требования о выплате репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и борьбу против российского газа. Что стоит за возросшими амбициями Варшавы? Является ли Польша самостоятельным игроком на международной арене?
Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Время покажет».
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.