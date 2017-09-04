Польская игра. Время покажет. Выпуск от 28.08.2017

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Тема выпуска – внешняя политика Польши. Эксперты анализируют заявления польских властей, вызвавшие резонанс в Европе, обсуждают требования о выплате репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и борьбу против российского газа. Что стоит за возросшими амбициями Варшавы? Является ли Польша самостоятельным игроком на международной арене?

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Время покажет».





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