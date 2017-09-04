Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова премьер-министром Киргизии

28.08.2017 14:32:41

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев одобрил в субботу принятое парламентом страны решение о назначении Сапара Исакова премьер-министром страны, а также утвердил членов его кабинета. Об этом сообщила пресс-службы главы киргизского государства.

"Президент подписал соответствующий указ 26 августа", - говорится в документе.

Ранее Исаков работал руководителем аппарата президента страны. Теперь эту должность занял Алмаз Усенов.

"Президент 26 августа 2017 года подписал указ о назначении Усенова руководителем аппарата президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Усенов на протяжении нескольких лет возглавлял отдел информационной политики президентского аппарата.

Парламент Киргизии 25 августа большинством голосов (97 против 5) одобрил предложенную коалицией парламентского большинства структуру, состав и программу нового правительства. По сравнению с предыдущим кабинетом, в нем произошли незначительные изменения.

В частности, появился новый первый вице-премьер - экс-глава Национального банка страны Толкунбек Абдыгулов, а также два вице-премьера - бывший секретарь Совета безопасности республики Темир Джумакадыров и бывший глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев. На посту главы министерства экономики прежнего руководителя сменил Артем Новиков.

Предыдущий состав правительства Киргизии был автоматически отправлен в отставку после того, как 21 августа премьер Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия в связи с участием 15 октября в президентских выборах. Полномочия премьера были существенно расширены после состоявшегося в Киргизии в декабре прошлого года референдума о внесении поправок в конституцию страны.

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