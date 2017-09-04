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Детали
Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России 8 сентября обсудят в Москве Карабах
|28.08.2017 13:41:40
Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России планируют провести очередную встречу по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха 8 сентября, сообщил руководитель пресс-службы Армянской апостольской церкви Тер Ваграм Меликян.
«По предварительным данным, встреча пройдет в Москве 8 сентября», — сказал он беседе с армянскими СМИ.
Между сторонами уже состоялось пять встреч по «оказанию содействия мирному решению карабахского конфликта», сообщали ранее в пресс-службе Армянской апостольской церкви.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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