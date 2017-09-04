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Рубрика / Безопасность
В США считают, что Украина не готова к вступлению в НАТО
|28.08.2017 13:10:39
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова стать членом НАТО, отметив, что Украина не готова также с точки зрения безопасности.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Стремясь придвинуть свои военные силы поближе к границам России, Соединенные Штаты все настойчивее стараются использовать страны бывшего СССР в качестве потенциальных военных плацдармов. Особое внимание в последнее время они оказывают Украине и Грузию. Этим летом инженерно-строительные части ВМС США приступили к возведению в 250 км от Севастополя – в украинском порту Очаков - оперативного центра для украинских войск, сообщает официальный сайт американских военно-морских сил.
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