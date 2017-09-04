США готовят победу «майдана» для Донбасса

28.08.2017 13:07:48

Мне ли одному показалось, что военный парад по случаю Дня независимости в Киеве с участием подразделений США и стран НАТО стал, кроме всего прочего, первой репетицией гипотетического «парада победы» в Донецке?

Автор одного из посвященных Украине материалов на сайте «Дойче Велле», полагая, что в вопросе об урегулировании конфликта на украинском востоке в последнее время наметились сдвиги, считает, что понять, каковы они, пока что не представляется возможным. Позволю себе не согласиться. Несмотря на очевидное отсутствие ясности в вопросе о деталях будущего мирного решения для Донбасса, его магистральное направление, думается, просматривается. И пусть готовят его не столько в «нормандском», сколько в американо-российском формате, совместным американо-российским оно не стало. До компромиссных договоренностей и взаимных уступок между США и Россией дело не дошло, хотя в какой-то момент казалось, что это вполне возможно и вероятно. Новый план разрешения конфликта в одностороннем порядке сверстали по своему усмотрению американцы. Сверстав же, взялись активно и настойчиво, как умеют, пожалуй, только они и никто другой, продвигать его в жизнь. Работая сразу по всем направлениям: и с Европой, и с Киевом, и с Москвой. Контактам с Россией уделяется, естественно, особое внимание. В Вашингтоне ждут, что Кремль согласится уступить и принять американские предложения. Если не сегодня, то, во всяком случае, завтра.

В том, что добиться согласия от российской стороны будет крайне непросто, нет сомнений. Исходные положения нового американского плана по Донбассу вряд ли пришлись по душе В. Путину. Не может не броситься в глаза, что США в лице спецпредставителя Госсекретаря по Украине К. Волкера заняли одностороннюю позицию: за Киев, против Москвы. Россию прямо, без обиняков обвиняют в агрессии против Украины. К Киеву не предъявляют никаких претензий, никаких требований. Главной целью урегулирования конфликта на востоке по-американски объявлено «восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины». Об интересах ДНР-ЛНР и их защите никто даже не упоминает. Ни о каких компромиссных вариантах речи не идет. Готовится почва для представления заинтересованным сторонам и широкой публике плана безоговорочной капитуляции республик при молчаливом согласии Москвы.

«Визит Джеймса Мэттиса в Киев поставил точку в дискуссии о том, будет ли Вашингтон торговаться с Москвой по поводу Крыма и Донбасса. Не будет», — пишет на «Дойче Велле» С. Руденко. Можно поспорить. Если бы в планах американцев не было «торговли» с Россией, зачем бы в таком случае они затевали игру с переговорами по украинской теме между К. Волкером и В. Сурковым? Дело тут, как представляется, не в нежелании «торговаться», а в стремлении заняться «торговлей» по своим правилам, заведомо завышая цену на свой «товар» и ставя партнера в невыгодную позицию. Вдумавшись в заявления К. Волкера и Дж. Мэттиса, в которых фигурировали определения: «мы знаем, как все (конфликт в Донбассе — Я.Р.) начиналось» и «агрессия России против Украины», — придется признать, что Соединенные Штаты взяли с места в карьер, стремясь загнать Кремль в угол, из которого ему уже не выбраться. «Торговля» на фоне давления и угроз идет. К. Волкер успел объявить, что сохранение статус-кво в Донбассе невыгодно никому, включая Москву. В. Сурков с такой оценкой согласился. И тут же последовала угроза: если Россия попытается «заморозить» украинский конфликт, она окажется в международной изоляции. Москва в ответ предпочла промолчать.

Справедливости ради стоило бы обратить внимание на то, что из уст американских чинов прозвучали и другие слова. Например, упоминание К. Волкера о том, что среди задач его миссии есть и такая, как обеспечение гарантий безопасности «всем гражданам независимо от их вероисповедания или национальности». Если это не просто красивые слова, а принципиальный подход, то луч надежды может появиться и для Донбасса. Впрочем, может и не появиться. Если США продавят реинтеграцию Донбасса в состав Украины на условиях Киева, то обеспечение реальной безопасности для его жителей в условиях, когда украинская власть уже сейчас обещает им вместо предусмотренной «Минскими соглашениями» широкой амнистии «фильтрационные лагеря», превратится в задачу архисложную. И никакие американские гарантии тут не помогут.

К разговорам о гарантиях следовало бы, думается, отнестись со всей серьезностью. США, похоже, не прочь в вопросе Донбасса сыграть с Россией в игру под названием: «поверь моим гарантиям». Ту, в которую в свое время сыграли с М. Горбачевым, пообещав ему, что НАТО не будет расширяться на восток. Ту, что вылезла боком В. Януковичу, получившему 20 февраля 2014 г. гарантии от трех министров Евросоюза. Есть признаки, дающие основания полагать, что под разговоры о гарантиях американцы станут добиваться от Москвы вывода российских военных с территории ДНР-ЛНР. Чтобы затем сломить сопротивление ослабленных республик в ходе наступления ВСУ и «добровольческих батальонов» (или только «добробатов») или же заставить их принять ультиматум Киева о капитуляции средствами дипломатического и экономического давления, которых в арсенале у США предостаточно.

Из того, что сказал в последнее время К. Волкер, можно предположить, что речь, по сути, идет о комбинации из трех дипломатических «наперстков». Сначала навязывается представление, согласно которому все проблемы и беды в Донбассе, включая пробуксовку мирного процесса, проистекают от присутствия там российских войск, их надо оттуда убрать. Затем, чтобы ДНР-ЛНР и опекающая республики Москва не беспокоились о том, что может случиться, если войска РФ уйдут из Донбасса, объявляется о том, что США и ЕС готовы дать гарантии. Возможно, комбинированные: с одной стороны, словесные, с другой, — практические в виде размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН. После этого следует третий, заключительный шаг: как только Москва уберет своих военных, перед Киевом открывают путь решения проблемы Донбасса в духе «хорватского сценария», иначе говоря, при помощи полномасштабной военной операции. Об этом прямо не говорится, но догадаться о том, что подобные мысли не выходят из головы П. Порошенко и его американских доброхотов, нетрудно.

Позволю себе шаг в сторону от темы. 24 августа на совместной пресс-конференции с Дж. Мэттисом в Киеве П. Порошенко заявил среди прочего, что численность войск РФ в Донбассе составляет около 3 000 человек. На цифру мало кто обратил внимание, а она любопытна и примечательна. Где в таком случае остальные? Прежде президент называл куда более внушительные цифры: 30, 40, даже 50 000. Теперь, получается, осталось только три. Или и было столько? Что заставило президента Украины умерить пыл в подсчетах русских солдат в ДНР-ЛНР? Здравый смысл или же какая-то информация, оказавшаяся в его распоряжении в самые последние дни? Может быть, К. Волкер и В. Сурков на встрече в Минске упоминали какие-то цифры, какие-то количественные показатели и об этом стало известно П. Порошенко? Кто знает, может быть, так оно и есть.

Для «торговли» с Москвой Вашингтон снова активизирует тему поставок Киеву летального вооружения для усиления ВСУ. Мол, согласитесь убрать войска, не дадим, станете упрямиться — дадим. Военная составляющая конфликта на востоке Украины вообще в последнее время начала привлекать все больше внимания. Белый дом передал вопрос поиска решения по Донбассу К. Волкеру, усилив его… главой Пентагона. Они очень красноречиво смотрелись вместе в Киеве 24-го числа, давая символическое подтверждение того, что США не против того, чтобы решать проблему Донбасса военным путем. В том ли или в ином его виде, но именно военным — с позиции силы, с угрозой ее применения.

От НАТО в Киеве до НАТО в Донецке один шаг. Будет ли он сделан? Это зависит от В. Путина. И от его доверия к чужим гарантиям.

Яков Рудь

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