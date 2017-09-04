Игорь Шишкин: США решили бросить Польшу под "немецкий каток"

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

перейти на страницу автора



Заместитель директора Института стран СНГ

"Полагаю, что у Варшавы нет никаких шансов. И полагаю, что США просто решили бросить Польшу под "немецкий каток", как они это сделали в 1939 году. То есть не они, а англосаксы в целом. Великобритания и США. А поляки… Знаете, есть такая пословица: кого Бог хочет погубить, того он лишает разума. Вы вспомните, какое обоснование делает польская сторона, говоря о своих правах. Они говорят о том, что договор предыдущий об отказе от репараций подписала не нынешняя Польша, а Польская Народная Республика (ПНР), которая являлась советской колонией. Значит, мы не обязаны этот договор выполнять. Но в таком случае Германия вспомнит, что западная граница Польши была определена договором также с ПНР, от которой только что официально министр и премьер-министр Польши отказались".

Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире телеканала Царьград прокомментировал претензии Польши на репарации от Германии. Так кто одержит победу в этом противостоянии? Польша, которая хочет стать главным контрагентом США в Европе, или Берлин, который утрачивает свои прежние позиции?

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.