Стратегия Украины. Время покажет. Выпуск от 25.08.2017

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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На Украине отмечают День независимости. Помимо военнослужащих Украины в параде приняли участие более 200 военных из 10 стран-партнеров. Мероприятие посетил глава Пентагона Джеймс Мэттис. На торжество также прибыли первые лица оборонных ведомств девяти стран. В студии "Время покажет" анализируют сегодняшнее политическое положение Украины на международной арене, перспективы вступления в Евросоюз и НАТО.

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