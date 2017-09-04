За что нас ненавидит Украина? Время покажет. Выпуск от 24.08.2017

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Тема выпуска – российско-украинские отношения. В студии "Время покажет" анализируют антироссийские настроения на Украине и политику официального Киева. Эксперты размышляют о том, чем живет современная Украина, для чего пытается переписать историю, какие ограничения вводит для россиян и к чему приведут подобные меры.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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