Энергетическая независимость от России разъединяет Прибалтику

28.08.2017 12:52:05

В Литве раскритиковали Эстонию за нежелание поступиться собственными экономическими интересами ради «всеобщей прибалтийской цели» — электроэнергетической независимости от России. Вильнюс, прикрываясь исходящей от восточного соседа «угрозой» энергетической безопасности, успешно лоббирует выделение Еврокомиссией средств на реализацию всякого рода нерентабельных мегапроектов. Таллин в свою очередь также стремится получить доступ к европейскому финансированию для продвижения собственной энергетической повестки. В этой связи вопрос синхронизации прибалтийских электросетей с единым европейским контуром стал предметом выяснения отношений между Литвой и Эстонией.

На днях министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил о том, что «балтийские страны должны осуществить проект синхронизации как можно скорее, до 2025 года, ибо в противном случае они рискуют своей энергетической безопасностью». В качестве аргумента политик использовал фактор технического переоснащения Россией собственной энергосистемы, что «позволит Москве использовать различные меры энергетического шантажа».

При этом член Кабинета министров подверг критике позицию Эстонии за попытку отстаивания собственных экономических интересов и лоббирования выгодного ей варианта синхронизации прибалтийской электрической энергосистемы с Северными странами. Вайчюнас возложил на своих коллег ответственность за возникающие риски для энергетической безопасности стран Балтии в связи с «удлинением сроков реализации эстонского варианта подключения до 2030 года».

Вопрос синхронизации Прибалтийского региона с единой европейской электроэнергетической системой и его отключения от общего энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) буксует не первый год. В силу разобщенности экономических интересов каждое из Прибалтийских государств тянет одеяло на себя. Ведь на кону сотни миллионов евро помощи Еврокомиссии (ЕК) для реализации связанных с синхронизацией инфраструктурных проектов. Борьба обещает быть нешуточной.

С одной стороны — Польша и Литва, которые настаивают на том, чтобы синхронизация осуществлялась исключительно через введенную в эксплуатацию в 2016 году польско-литовскую смычку LitPol Link. На ее строительство было потрачено более 550 млн евро, из которых треть была профинансирована по линии ЕК. С такой постановкой вопроса категорически не согласна Эстония, которая с самого начала настаивала на варианте присоединения электросетей стран Балтии через синхронизацию со Скандинавией по дну Финского залива. Аналогичный проект был реализован Литвой и Швецией в 2015 году, когда по дну Балтийского моря был проложен энергетический кабель NоrdBalt (стоимость — 580 млн евро, 175 млн евро выделены ЕК).

Вот и сейчас странам региона представилась прекрасная возможность поживиться европейскими деньгами под видом реализации широкомасштабной программы по достижению электроэнергетического суверенитета. А тут, как назло, в рядах желающих залезть в карман ЕК пополнение. Эстония решила поучаствовать в дележке европейского финансирования.

В Вильнюсе сразу же попытались одернуть Таллин, нравоучительно указав на недопустимость эгоистического подхода, когда перед маячащей угрозой изоляции «надо думать не о цене, а о сохранности всего проекта». Ведь только синхронизация с континентальной Европой (разумеется, связующим звеном должна стать Литва) через скорейшее отсоединение от единого энергетического кольца БРЭЛЛ спасет страны Балтии от «политического шантажа России». Вместе с тем экономические реалии продемонстрировали полную несостоятельность данного тезиса.

Сегодня Литва связана со Скандинавией энергетическим мостом NоrdBalt и является энергетически независимой, получая электроэнергию с североевропейской биржи NordPool.

Цена в литовском сегменте формируется на базе рыночных механизмов — спроса и предложения. На нее также влияют и другие факторы: сезонность, состояние текущего водного баланса (большой удельный вес всей вырабатываемой Северными странами электроэнергии приходится на ГРЭС и потом продается на биржу), степень износа генерации и т. д.

Вильнюс, взяв курс на «энергетическую независимость» от РФ, осознанно отказался в пользу закупок на европейской бирже от основных поставок электроэнергии в рамках долгосрочных контрактов с российской компанией «ИнтерРАО».

На днях такая диверсификация преподнесла Вильнюсу крайне неприятный сюрприз. Цены на электроэнергию в литовском сегменте подскочили на 40% — до 59 евро за мегаватт-час. Всему виной ремонты АЭС в Скандинавских странах и резкое сокращение выработки электроэнергии ветрогенераторами, что вызвало скачок цен на электроэнергию на всех сопредельных рынках.

Чтобы понять, что биржа никак не гарантирует низких цен, достаточно взглянуть на статистику форс-мажоров. К примеру, в 2016 году в литовском сегменте биржи цена подскочила на 60% из-за снижения предложения со стороны Латвии в связи с вынужденным отключением обоих действующих блоков Второй термофикационной станции из-за сокращения уровня водных ресурсов в стране. Природный фактор также сказался и на работе литовских гидроэлектростанций. Из-за существенного снижения уровня воды в реке Неман Каунасская ГЭС работала в минимальном режиме, а мощности Круонисской гидроаккумуляционной станции не могли быть использованы по максимуму из-за падения уровня воды в Каунасском море. Ко всему прочему, на текущий период пришлось и значительное сокращение объемов импорта электроэнергии из Белоруссии и Польши.

В итоге литовским властям пришлось срочно включать 9‑й газотурбинный энергоблок на ТЭЦ в Электреняй для замещения на внутреннем рынке более дорогой европейской электроэнергии. Сам же «флагман литовской энергетики», который был с помпой открыт президентом Литвы Далей Грибаускайте в 2012 году для «снижения зависимости от российского импорта электроэнергии», простаивает большую часть времени без работы по причине нерентабельности. На его сооружение было потрачено более 300 млн евро (половина средств — ЕК). Литовские власти даже установили блоку минимальную квоту на выработку электроэнергии в размере 0,7 ТВт, а для субсидирования его работы пришлось создавать специальный фонд в размере 300 млн евро, который ежегодно формируется из отчислений с платежей всех пользователей за электричество. Вот такая энергетическая независимость.

Усиление давления Литвы на Эстонию по вопросу синхронизации лишь приведет к окончательному отказу Таллина от участия в инициируемом на протяжении последних лет Вильнюсом прибалтийском энергетическом диалоге по навязыванию своим соседям дорогого импортного СПГ с терминала в Клайпеде. Эстония, в отличие от Литвы, ввиду наличия ресурсной базы и промышленной инфраструктуры по производству собственной электроэнергии на базе технологии сжигания сланцев, имеет устойчивый энергобаланс, экспортируя избыток электроэнергии на местный рынок. А свою небольшую потребность в газе (0,6 млрд куб. м) республика закрывает за счет поставок дешевого трубопроводного российского газа. Всё это дает Таллину основание активно включиться в гонку за европейскими инвестициями.

Олег Мирославов

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