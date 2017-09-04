Украина в НАТО? Или НАТО на Украине?

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Войска НАТО идут парадным строем по главной улице Киева - Крещатику! США строит под украинским Очаковом военную базу. Зачем украинские чиновники закупают гранатометы советского образца на американских заводах? Пытаются ли США разжечь новую войну на Донбассе? И к чему готовится Украина?

Среди участников передачи заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

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