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Детали
Украина. Зависимая независимость
|26.08.2017
|Источник: ТРК ВС РФ «Звезда»
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
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Военные НАТО, западные реформы, деньги и власть, которая прислушивается к каждому указанию своих коллег из ЕС и США… Вот она - незалежна Украина в 2017 году. А что было 26 лет назад? В 91-м один из наиболее экономически развитых регионов СССР вступал на путь независимости с крупнейшей в постсоветском пространстве армией в 700 тысяч человек. Былого величия нет, а то, что есть сегодня, курируется инструкторами НАТО. Назвать независимой власть тоже нельзя. После кровавого госпереворота на Майдане в 2014 году у руля встали политики с покровительством из Брюсселя и Вашингтона. В страну как по волшебству стали поступать миллиарды западных кредитов. И что в итоге? За три года ВВП на душу населения на Украине, несмотря на все вливания, сократился в три раза. Сейчас он на уровне таких африканских стран, как Конго и Судан. Сельское хозяйство и производство на грани краха. Страна у порога демографической катастрофы. Это та независимость, которую 26 лет назад выбрала Украина? А что будет дальше? Как долго Запад готов тянуть на себе украинскую экономику? СМИ сообщают, что с назначением спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на Западе решается вопрос о том, что Киев выполнил свою роль и больше не нужен. С другой стороны, одно из первых лиц США - глава Пентагона Джеймс Мэттис - посетит парад в Киеве в День независимости. Так все-таки в каком качестве Украина нужна Западу: как марионеточная страна для решения собственных задач или исключительно как полигон для баз НАТО?
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