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Детали
Дело техники. Когда Украина планирует вводить визы с Россией
|28.08.2017 12:38:56
В ближайшие месяцы Киев не намерен вводить новый порядок въезда для граждан РФ. В МИД «Вестям» сообщили, что наработка новых правил въезда по биометрическим паспортам идет в «штатном» режиме. А собеседники в экспертных кругах предположили, что данные о введении новых правил — «вброс» либо с украинской стороны (дабы проверить реакцию РФ), либо со стороны самой России: в этом случае речь идет о мобилизации избирателей в рамках президентской избирательной кампании.
Приманка для "патриотов"
Информацию о новых правилах пересечения украинской границы гражданами РФ опубликовало российское издание «Коммерсант». Со ссылкой на свои источники журналисты сообщили: россиянам придется уже с 1 сентября заполнять анкеты на сайте МИД — причем за месяц до поездки, указывая профессию и место работы, цель поездки, населенные пункты для посещения и прочие данные (причем делать это сугубо на украинском либо английском — русского языка в опциях не будет). Якобы решение планируется протянуть не через парламент, а постановлением Кабмина, причем до 1 сентября.
Националистический сегмент «Фейсбука» «взорвался» — мол, мелочь, а приятно. Но торжество было преждевременным: решение не подтвердили источники «Вестей» как в Верховной Раде (среди депутатов от НФ, БПП и внефракционных), так и в Кабмине.
Пока Киев продолжает действовать в рамках решения Совбеза от 10 июля. Речь о введении с 1 января 2018-го биометрического контроля граждан РФ на границе, электронной регистрации и учете тех граждан РФ, которые проживают в Украине.
Собеседники "Вестей":
«Пока речь о форсировании плана, озвученного секретарем Совбеза, не идет — по умолчанию идем по его реализации, — сказал «Вестям» нардеп от НФ Игорь Лапин. — К введению визового режима — об этом говорил нам глава МИД — они не готовы, а вот биометрический контроль вполне возможен».
По нашим данным, в рамках этого плана в ближайшие месяцы будет проведено доукомплектование пунктов перехода на границе устройствами считывания биометрических данных («ридерами»). А помначальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец сообщила, что на местах не получали новых распоряжений. «Ни МИД, ни МВД не обращались. Граждан РФ пропускаем в Украину по действующему законодательству, по иностранным паспортам», — сказала Иванец «Вестям».
Наконец, официальный ответ от МИД расставил точки над «i»: «Я не владею информацией о каких-либо изменениях в существующих правилах пересечения госграницы гражданами России — идет наработка и моделирование тех изменений, которые были заявлены секретарем СНБО и запланированы к введению с 1 января 2018 года», — заявил «Вестям» начуправления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич. В то же время, по данным «Вестей», таких спорных норм, как заполнение анкет только на украинском или английском, также не будет.
Проверка реакции или мобилизация
Любопытна цель, с которой данные о «новых правилах» были вброшены в информпространство. По мнению политолога Руслана Бортника, смысл этого — в изучении реакции руководства РФ. «Вброс могла сделать украинская сторона, чтобы посмотреть, что РФ предпримет или пообещает в ответ. Потом ведь всегда можно отыграть: мол, мы и не планировали, хотели сделать по-другому», — предположил Бортник.
Вторая точка зрения — информация выгодна РФ и ориентирована прежде всего на внутреннего потребителя. «Там начинается президентская избирательная кампания, и этот посыл сработает для мобилизации электората, — считает политолог-международник Андрей Мишин. — Сама по себе идея не реалистична — в Украине нет такого контроля отелей со стороны спецслужб и МВД, как в России. К тому же нет возможности обработки анкет со стороны погранслужбы и Нацполиции — у них нет ни людей, ни средств, особенно если учесть, что Киеву придется применить схожие правила и к гражданам союзной с РФ Беларуси, и Казахстана».
«Вести» провели эксперимент, попытавшись «поселить» гражданина России с сомнительными документами в киевский отель. В одной из центральных гостиниц столицы, «Руси», нам предложили на выбор поселиться по нескольким документам. «Либо паспорт, либо водительские права — любой удостоверяющий документ. Информация о регистрации в России или какие-либо еще данные от гостей не требуются», — сказала нам администратор Мария. Неофициально в отелях также говорят, что данные о поселении гостей никто не проверяет: «Мы делаем скан первой странички для личной карты гостя. Достаточно серии и номера паспорта — данные хранятся долго, но там нет личной информации, например, о прописке».
В то же время в агентстве по сдаче в аренду элитных квартир для проживания посуточно KievForYou «Вестям» сказали, что регистрация не требуется вовсе. «Я не знаю, кем работает ваш знакомый. Если у него нет запрета на въезд в Украину — нюансов или подводных камней нет. Остановиться у нас он может и без регистрации — если на пару дней приедет, проезжает таможню, как и все остальные гости, и выезжает таким же образом».
Раде предложат отменить договоры с РФ
На сайте комитета Рады по иностранным делам обнародовали повестку на осень. В том числе выставили резонансные проекты: денонсацию соглашений правительств Украины и РФ о безвизовых поездках, приостановление статей «Большого договора», сотрудничества в Азовском море и т. п. Большинство из них были зарегистрированы еще в 2015–2016 годах. «Их появление в повестке — техническое действие: если бы комитет не поставил их, он прослыл бы «рукой Кремля» — вот и подстраховались, — пояснил Руслан Бортник «Вестям». — В план поставили, а рассмотрят ли — вопрос».
Тарас Козуб
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