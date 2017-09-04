Есть ли у Путина достойная смена?

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Заместитель руководителя Института стран СНГ в эфире программы "Радиорубка" на Радио "Комсомольская правда"

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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