Решили окончательно. Кишинев обсудит вывод российских миротворцев на ГА ООН

28.08.2017 12:09:14

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Кишинев не откликнулся на просьбу Москвы не выносить на обсуждение 72-й сессии ГА ООН вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Об этом заявил РИА Новости премьер-министр Молдавии Павел Филип.

В воскресенье, 27 августа, правительственная делегация возложила венки к памятнику «Скорбящей матери» на мемориальном комплексе «Вечность» в честь Дня независимости Молдавии. После в разговоре с журналистами Филип заявил, что позиция правительства относительно российских миротворцев не менялась.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сообщил о намерении страны вынести на обсуждение ГА ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных. В МИД Молдавии позже пояснили, что «инициатива не коснется размещенных в Приднестровье российских миротворцев, которые входят в трехсторонние миротворческие силы». Вопрос будет поднят только в отношении «незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ».

В МИД РФ в ответ на это вызвали посла Молдавии Андрея Негуцу. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает провокационную инициативу Кишинева, как очередной недружественный шаг противников позитивных изменений в российско-молдавских отношениях.

Президент Молдавии Игорь Додон инициативу правительства осудил и выразил надежду, что она так и останется на уровне декларации. При этом он выступил за продление пребывания российских миротворцев в Приднестровье.

Впрочем, заявление молдавского президента запоздало, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с НСН он высказал мнение, что Додон спохватился, когда понял всю серьезность поддержанной им ранее блокады Приднестровья со стороны Украины.

«Для любого молдавского политика, настроенного на развитие отношений с Россией, конфликт в Приднестровье – это похоронный звон по политическим перспективам. Я поддерживаю это прозрение, хотя Игорь Додон мог бы еще в самом начале своего президентства обозначить свою позицию по Приднестровью», - признался НСН депутат.

Напомним, 20 мая 2017 года Украина запретила транзит продовольственных грузов, которые направляются в Приднестровскую Молдавскую Республику. Пропуск грузов для Приднестровья теперь осуществляется только при условии согласования транзита с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдавии. Источник

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