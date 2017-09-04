ДНР и Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере логистики

25.08.2017 16:11:16

Главы министерства транспорта ДНР и государственного управления Республики Абхазия по транспорту сегодня в Донецке подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере логистики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Сегодня, 25 августа, в рамках официального визита делегации Республики Абхазия в Донецкую Народную Республику в министерстве транспорта ДНР состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта между министерством транспорта ДНР и государственным управлением Республики Абхазия по транспорту», — отметили в пресс-службе.

Свои подписи под документом поставили и.о. министра транспорта ДНР Игорь Андриенко и начальник государственного управления Республики Абхазия по транспорту Робестан Габлия. Соглашение призвано содействовать укреплению сотрудничества между двумя государствами в сфере логистики, автомобильного и железнодорожного транспорта. По словам Андриенко, документ позволит повысить качество международных транспортных услуг, что будет полезно для экономики двух государств.

Добавим, что в ходе визита делегации Минтранса ДНР в Республику Абхазия с 4 по 7 июля текущего года было подписано первое межведомственное Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере организации автомобильных пассажирских перевозок между Государственным управлением Республики Абхазия и министерством транспорта ДНР. Данный договор поспособствовал запуску 11 августа автобусного сообщения, которое связывает Донецк с Сухумом Республики Абхазия.

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