Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
|25.08.2017 12:10:22
Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.
Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.
"У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины", - сказал он.
Мэттис пообещал, что в Вашингтоне будет рассмотрен вопрос о поставках летального оружия Украине. "Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос, - сказал он. - Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые я буду рекомендовать к осуществлению американской стороне", - сказал он.
"Мы и дальше обязуемся помогать в ваших усилиях и в защите страны, - сказал глава Пентагона. - Поддерживаем ваши усилия в реформировании оборонного сектора, благодаря чему вооруженные силы Украины станут более эффективными и лучшими защитниками". Мэттис отметил, что США ожидают полной реализации украинской программы по переходу ВСУ на стандарты НАТО и надеются на продолжение сотрудничества в этой сфере.
По его словам, США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.
Порошенко в свою очередь, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос о предоставлении Киеву американского летального оружия, воздержался от комментариев. "Конечно, мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества, включая и предоставление Украине расширение наших оборонных возможностей. Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины, я не хотел бы комментировать пока эту ситуацию", - сказал он.
Президент также сообщил, что еще во время его последнего визита в США он договорился с президентом Дональдом Трампом поддерживать "активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины". "Это касается не только поставок летального оружия, но и увеличения оборонных возможностей, включая средства радиоэлектронной борьбы, средства, которые повышают эффективность действий наших вооруженных сил в оборонной сфере", - сказал Порошенко.
"Обсуждением и нашей дискуссией я как президент Украины доволен. Прогресс в этом направлении меня как президента удовлетворяет", - заключил он.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Президент Казахстана обеспокоен санкционным противостоянием России и США
Встреча Волкера и Суркова: Позиция США по Украине меняться не будет
|
Встреча Волкера и Суркова: Позиция США по Украине меняться не будет
США назначили в Минскую группу по Карабаху нового представителя
США готовят победу «майдана» для Донбасса
|
США готовят победу «майдана» для Донбасса
США пытаются развязать региональный конфликт в Европе
|
США пытаются развязать региональный конфликт в Европе
США начали отгрузку угля для Украины
США выделят Украине $20 млн на комплектацию центров спецназа
Сдержать Москву: WSJ узнала о планах Пентагона и Госдепа дать оружие Киеву
|
Сдержать Москву: WSJ узнала о планах Пентагона и Госдепа дать оружие Киеву
Сенат США отправил в минюст запрос о связях демократов с Украиной
Молдо-американские военные учения проходят в Бельцах