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Детали
Лукашенко считает русский язык родным для белорусов
|25.08.2017 12:05:24
Русский язык наравне с белорусским должен и далее оставаться государственным.
Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко на заседании Республиканского педагогического совета.
"Русский язык - это наш родной язык. Может быть, если можно так говорить, чуть менее родной, чем белорусский. А вообще, я их ставлю на один уровень и считаю, что от этого наследства отказываться нам ни в коем случае нельзя, ибо мы потеряем многое", - отметил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба.
"Давайте будем богатыми людьми", - предложил глава республики. "Пусть у нас будет два родных языка - русский и белорусский", - пояснил Лукашенко. Пройдет время, считает он, "придут новые люди, новые поколения, может, жизнь изменится, и они определятся, на каком языке разговаривать".
Лукашенко считает правильным, что в середине 90-х годов было принято решение вести обучение на двух языках - русском и белорусском. "Мы шли и идем от жизни. Если бы мы пошли тем путем, как "отцы-реформаторы" после распада Советского Союза, мы бы сегодня не имели ни одного, ни другого языка", - отметил президент Белоруссии.
На республиканском референдуме в мае 1995 года русскому языку наравне с белорусским был придан статус государственного.
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