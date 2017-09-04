«Карта поляка» завоевывает Литву и Беларусь

25.08.2017 11:55:39

Польша активно расширяет свое гуманитарное влияние на постсоветском пространстве. Одним из инструментов «мягкой силы» Варшавы является «карта поляка» — документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу.

Польские власти обосновывают свою политику по широкому распространению этих карт «поддержкой родственных, этнических и языковых ценностей польского народа» в странах СНГ и Балтии. Обращение «карт поляка» регулируется соответствующим законом от 2007 года, где подробно прописан механизм и критерии их предоставления, а также объем прав негражданского характера. Согласно закону Польша выдает эти документы только лицам, являющимся гражданами бывших республик СССР.

На получение карты можно претендовать при наличии прямого восходящего польского родства или обладателя польского гражданства среди родственников. Ею также можно обзавестись при предоставлении письменной справки от польской организации, подтверждающей активное участие в деятельности в пользу польского национального меньшинства или деятельности по развитию польского языка и культуры в течение по крайней мере последних трех лет.

Держатель карты вправе рассчитывать на ряд серьезных льгот. К примеру, бесплатное получение долгосрочной многократной визы, разрешение на легальную работу на территории Польши, а также занятие предпринимательской деятельностью на общих основаниях.

Владельцы заветной корочки также получают право пользоваться на территории Польши бесплатной системой образования на тех же основаниях, что и граждане Польши, одновременно обращаясь за финансовой помощью и стипендиями, предназначенными для иностранцев, обучающихся в Польше.

При этом немаловажна роль государства в финансовой поддержке новоиспеченных «соотечественников». Им предоставляется право в первоочередном порядке претендовать на получение финансовых средств, предназначенных для поддержки поляков за границей, из бюджета Польского государства или из бюджета местного самоуправления на уровне гмины.

С начала 2017 года Польша стала выдавать «карту поляка», помимо консульств, расположенных в государствах — бывших республиках СССР, и у себя дома.

Зачем Варшаве такая дорогостоящая программа? С ее помощью она стремится решить одновременно несколько задач: привлечь культурно близких трудовых мигрантов, а также укрепить свои позиции в странах компактного проживания своих соотечественников. По разным оценкам, на постсоветском пространстве проживает несколько миллионов поляков. Повлиять на внутреннюю политику, скажем, США, где более 6 млн поляков, или Германии (более 1,5 млн чел.) не представляется возможным. Да и незачем. А вот пытаться корректировать внешнеполитический курс в отношении себя Литвы (более 160 тыс. чел.) или Беларуси (более 400 тыс. чел.) через свою диаспору — вполне реально. Чем Польша активно и занимается.

Какова официальная позиция Литвы и Беларуси по данному вопросу?

Литовские власти крайне негативно оценивают распространение Польшей «карты поляка» среди граждан Литвы польского происхождения (6% населения страны). Еще в 2009 году Вильнюс определился с официальной позицией по данному вопросу.

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам консерватор Аудронюс Ажубалис заявил о том, что «карты иностранных государств, выдаваемые соотечественникам в Литве, могут представлять угрозу национальной безопасности Литвы».

Обеспокоенность литовских властей вполне объяснима. Ведь «популяризация» польской культуры и языка, а также «поддержка» родственных, этнических и духовных ценностей польского народа в конечном итоге может закончиться массовой раздачей польских паспортов и поднятием вопроса о защите польской национальной идентичности и ее автономии.

Из истории хорошо известно, что такая политика в конечном итоге направлена на нарушение территориальной целостности и границ государств, развитие скрытых форм сепаратизма и пересмотра государственных границ. Примером является политика «мягкой силы» Польши на литовском направлении первой половины XX века, закончившаяся оккупацией в 1920 году Виленского края с последующим созданием на занятых территориях государства Срединная Литва с собственным парламентом, «проголосовавшим» в 1922 году за присоединение к Польше. И только в 1939 году СССР, после того как Красная армия выбила поляков с оккупированных территорий, передал Виленский край обратно Литве.

Поэтому литовцы, как никто другой, хорошо представляют себе потенциальную угрозу от расширения гуманитарного влияния своего соседа. В 2012 году в Сейм Литвы была внесена поправка о запрете обладателям «карты поляка» избираться в Сейм, но она не была принята по политическим соображениям — во избежание открытого конфликта с Варшавой. Устранение «Избирательной акции поляков Литвы», которая в парламенте представляет интересы литовских поляков, обернулось бы ответной реакцией в отношении проживающих в Польше литовцев. Вильнюс, оставаясь заложником сложившейся ситуации, внимательно отслеживает динамику выдачи карт.

По оценкам литовских правоохранительных органов, посольство Польши в Литве ежегодно выдает порядка одной тысячи карт. На сегодняшний день в руках литовских поляков их около 10 тысяч штук.

В Беларуси, в отличие от Литвы, ситуация с выдачей «карты поляка» получила правовую оценку. В 2011 году Конституционный суд пришел к выводу о том, что закон «О “карте поляка”» «затрагивает интересы Белорусского государства, чьи отдельные нормы не соответствуют некоторым общепризнанным принципам и нормам международного права, а также не согласуются с договором о добрососедстве». В этой связи высший надзорный орган рекомендовал Палате представителей Национального собрания с целью защиты государственных интересов учесть представленные выводы при совершенствовании норм законов «О государственной службе в Республике Беларусь», «Об общественных объединениях», «О гражданстве Республики Беларусь», а также при законодательном регулировании соответствующих отношений, касающихся белорусских соотечественников за рубежом.

Что и было сделано.

Белорусский парламент в 2012 году принял поправки к закону «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», запретив своим депутатам пользоваться «картой поляка».

Вместе с тем у обычных белорусов «карта поляка» пользуется большой популярностью. На днях посол Польши в Республике Беларусь Конрад Павлик в эфире Европейского радио для Беларуси заявил о том, что «около половины выданных во всём мире “карт поляка” получили граждане Беларуси (100 тыс. штук)». Парадоксально, но этот документ выдается посольством Польши по рекомендации не признанного белорусскими властями расположенного в Гродно Союза поляков, который опекается Варшавой (более 8 тыс. членов). Сам же Гродненский регион является местом самой крупной концентрации поляков на территории бывшего СССР (более 260 тыс. чел.). В Минске также действует еще один Союз поляков (более 6 тыс. членов), но польские власти не принимают его рекомендации в качестве оснований для выдачи «карты поляка», так как он подконтролен официальным властям.

Белорусская молодежь активно пользуется предоставляемой Польшей гуманитарной возможностью. Ведь для получения благ совсем не обязательно доказывать свои польские корни, достаточно представить справку от правильного Союза поляков, подтверждающую активное и не менее чем трехлетнее участие претендента в популяризации польского языка и культуры. Популярность карты связана, по мнению журналиста и члена главного совета не признанного белорусскими властями Союза Анджея Почобута, в первую очередь с бесплатной визой, которая дает возможность получить европейское образование с европейским дипломом в польских университетах.

Получается, что Белорусское государство, ограждая своих чиновников от польского гуманитарного влияния, защищая само себя, упускает из вида собственную молодежь, которая в польских вузах затачивается под западный формат. А ведь речь идет о прогрессивной части общества, которая рано или поздно придет во власть со «своими» идеями и взглядами на развитие государства. Не спокойнее ли в этой связи отправлять своих студентов по квоте Союзного государства в российские вузы?

Олег Мирославов

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.