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Детали

Низкая зарплата имамов — угроза проникновению радикалов на Южный Урал?


25.08.2017 11:23:57

Кадровая политика по отбору имамов пока не позволяет проникать радикальным религиозным течениям на территорию Южного Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Региональном Духовном Управлении Мусульман (РДУМ) Челябинской области.

В РДУМ сообщили, что в противостоянии натиску радикальных религиозных вероучений имеются свои сложности, риски, в том числе низкий уровень обеспеченности кадрами, которых готовят медресе региона.

«Низкий достаток может способствовать, но в основном радикальные течения распространяются среди молодежи. Среди пожилых мусульман такого не происходит», — пояснил главный муфтий Уральского региона Ринат-хазрат Раев.

При этом духовный лидер мусульман Челябинской и Курганской областей сообщил, что в регионе реализуется кадровая политика, исключающая проникновение радикальных вероучений.

«У нас практически 95% имамов-священнослужителей — это люди пожилого возраста, пенсионеры. Ведется правильная пропаганда традиций, идеалов, традиционных ценностей ислама», — сказал Ринат-хазрат Раев.

Он добавил, что кадровый вопрос — один из главных в работе РДУМ. Помимо деятельности учебных центров, где учителя разъясняют основы ислама, ведется работа с кадрами. К молодым священнослужителям прикрепляются старшие наставники. При этом, отметил муфтий, молодёжь, поступающая в населенные пункты Южного Урала, пока остается без государственной поддержки, которая была бы не лишней.

Ранее, в Казахстане, который граничит с Челябинской областью, официально государство не выделяет средств на содержание имамов мечетей. Низкие зарплаты, в пересчете на российские рубли, примерно 3600 рублей, являются причиной слабой подготовки священнослужителей. Это, в свою очередь, отвлекает их от религиозной деятельности и не позволяет полноценно и эффективно «оппонировать хорошо подготовленным приверженцам деструктивных религиозных течений». Материальное снабжение имамов в Казахстане осуществляется нерегулярно, зачастую зависит «от политической воли» и делается на усмотрение регионального акима.

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