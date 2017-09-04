Вчера Молдова отмечала настоящий День независимости

25.08.2017 11:18:24

В сердцах молдавского народа всегда будет жить память о великом подвиге наших предков. Пока их родные города и села были оккупированы преступниками режима Антонеску, наши отцы, деды и прадеды сражались на фронте, бились с нечистью в составе партизанских отрядов, помогали фронтовикам в тылу.

В этот день, 24 августа 1944 года многонациональная армия великого советского народа нанесла очередной сталинский удар, который привел к освобождению Молдовы от фашистских оккупантов.

В сердцах молдавского народа всегда будет жить память о великом подвиге наших предков. Пока их родные города и села были оккупированы преступниками режима Антонеску, наши отцы, деды и прадеды сражались на фронте, бились с нечистью в составе партизанских отрядов, помогали фронтовикам в тылу.

За свои подвиги десятки молдаван были удостоены звания Героя Советского Союза.

Одним из них таких стал Анатолий Михайлович Соколов. Родившись в Кишиневе в 1911 году, в 1934 он был призван в ряды Красной армии. Великую Отечественную встретил под Белостоком в составе 129-го истребительного полка и в первый же день открыл боевой счет: прямо над аэродромом он сбил «мессер».

С начала военных действий авиаполк действовал с аэродромов городов Смоленска, Брянска, Орла, Тулы. За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм в оборонительных сражениях под Москвой в декабре 1941 года полк в числе первых авиационных частей получил наименование гвардейского и был преобразован в 5-й гвардейский истребительный авиационный полк.

Благодаря умелому сочетанию военного опыта комиссара Соколова с политработой эскадрилья в короткий срок стала лучшей в истребительном полку. За 6 военных месяцев летчики совершили до 2500 боевых вылетов, провели 387 воздушных боев, уничтожили 67 вражеских самолетов.

Сам комиссар к концу 1941 года имел на своем боевом счету 148 успешных боевых вылетов: он сопровождал бомбардировщики и штурмовики, прикрывал наши наземные войска, осуществлял штурмовку и разведку. Соколов участвовал в 37 воздушных боях и лично уничтожил 8 самолетов противника.

25 января 1942 года вражеская авиация совершила налет на аэродром базирования полка. Комиссар одним из первых пошел на взлет и был сбит вражеским истребителем. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, батальонному комиссару Соколову Анатолию Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Что ж, не хотелось бы в этот праздничный день упоминать тех, кто забыл бессмертный подвиг летчика Соколова и сотни тысяч других наших соотечественников. Не хотелось бы упоминать тех, кто с трибун государственных учреждений считает их оккупантами и молится на портрет изверга Антонеску.

Тем не менее, мы должны признать – современное молдавское общество поражено этой страшной неонацистской инфекцией и нам снова предстоит освобождать Молдову.

Победить же коллаборационистов XXI века мы сможем исключительно сообща. В это трудное время мы не должны думать о личностной выгоде и политических амбициях отдельно взятых бизнесменов.

И именно такие знаменательные даты как День Великой Победы – 9 мая, и 24 августа – день освобождения молдавских земель от фашистов должны нам напоминать не только о великом ратном подвиге предков, но и о единстве молдавского народа.

Александр Медведев, Молдова

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